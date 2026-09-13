老師、廚工、行政都上榜 桃園市表揚130名教保夥伴

桃園市昨舉行「2026年桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」，頒獎表揚130名教保夥伴，市長張善政肯定第一線人員長期投入幼兒教育與照顧，守護孩子成長，強調桃市完善的婦幼福利與優質教保環境成吸引年輕家庭安心落腳育兒關鍵，允諾將持續打造友善育兒環境。

張善政指出，近4年桃園人口增加約8萬人，居六都之冠，市府近年持續推動多元育兒及教育政策，今年起「生生喝鮮乳」政策擴大提供幼兒園至國中學生，每週一次鮮乳或豆漿，補充學童成長所需營養；針對5歲幼兒就讀幼兒園大班，也提供學費等相關費用補助，減輕家長育兒負擔，讓孩子享有良好的學前教育與學習環境。

他也肯定教保服務人員長期投入幼兒照顧與教育工作，從教學、行政、餐點、環境維護到幼兒安全，每一個環節都需要第一線工作人員細心守護。他表示，市府將持續完善教保與育兒支持措施，與教保服務機構及第一線工作人員攜手合作，提供幼兒優質、多元的成長與學習環境，為桃園下一代奠定良好基礎。

教育局幼兒教育科表示，今年遴選出10個績優教保服務機構、90名優良教保服務人員，以及30名優良廚工、司機和包含專任護理人員等行政人員，總計130名接受表揚。這些獲獎人員分別在課程創新、幼兒照顧、行政支援、營養餐點及校園環境等不同崗位展現專業與投入。

在績優教保服務機構方面，中壢高鐵幼兒園積極參與桃園市STEAM教育及閱讀教育計畫，透過動手操作、實驗及跨領域學習，引導幼兒主動探索，培養解決問題、創造及實作能力；同時參與「小桃子閱讀趣計畫」，結合聯合國永續發展目標，提供豐富圖書資源，也帶孩子前往鄰近的青埔智慧科技圖書館，從繪本及科普探索培養閱讀力、想像力與同理心。

市立仁美國中附設幼兒園則將華德福特色融入課程，以二十四節氣為主軸，將生活作息與大自然結合，透過散步、季節桌及天然素材，讓幼兒感受土地與四季變化。課程並安排濕水彩、蜜蠟塑形、濕毛氈等創作，搭配木頭、石頭、貝殼、松果及羊毛氈等天然素材，讓孩子從生活與模仿中學習，建立自然且多元的學習經驗。

在優良教保服務人員中，大溪區中興國小附設幼兒園老師鄭佩宜除負責教學及行政工作，也長期關懷園內經濟弱勢家庭，自110學年度起陸續協助15名孩子家庭申請「教育儲蓄專戶補助」，從制度說明、文件準備到後續關懷均投入心力，協助孩子不因家庭經濟因素影響學習機會。

大溪區僑愛國小附設幼兒園老師曾詩惠則推動沉浸式族語教學，將幼兒園生活中的趣事記錄並製作成族語故事繪本，也把本土語言融入教保課程，結合校園「文化與STEAM」核心理念，帶領孩子運用科技工具製作逐格動畫，從創作過程認識原住民族文化，兼顧文化傳承與科技學習。

除了教師與教保員，廚工、行政及其他工作人員同樣扮演重要角色。青溪國民中學附設幼兒園廚工李玉鶯準備營養餐點之外，也主動協助環境清潔、教室布置，並發揮園藝專長在園內種植各類花草，讓幼兒觀察植物生長、感受花草香氣，並將植物融入課程與節慶活動，帶領孩子認識天然食材及從農場到餐桌的過程。

龜山幼兒園行政組長游子儀則具備防火管理人員、採購專業人員及兒童遊戲場安全管理人員等三項專業證照，同時具有教保員資格，除了處理行政工作，也主動支援教學現場，在班級需要時入班協助，並協助安撫幼兒情緒、觀察特殊需求孩子，成為行政與教學之間的重要支援力量。

教育局表示，市府持續打造高品質、友善的學習環境，除提供多元研習機會、鼓勵幼兒園發展創新課程及推動STEAM跨領域學習，也結合各項教育資源，支持教保服務人員專業發展。此外，市府也提供多元諮商輔導、建置諮詢專線，並補助公立幼兒園各類服務人員健康檢查費用，從專業成長、工作支持到身心健康提供完整協助。

教育局指出，幼兒教育品質不只來自課程設計，更仰賴教保、行政、廚務及各類第一線人員共同投入。透過年度表揚，除肯定130名獲獎人員及機構的專業表現，也希望讓更多人看見幼兒教育現場的付出，持續攜手打造讓家長安心、孩子快樂學習的教保環境。

桃園市教育局昨舉行「2026年桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」，頒獎表揚130名教保夥伴，由市長張善政主持，包括教育局正副局長劉仲成、賴銀奎、工務局副局長潘子儀、桃市家長會長協會理事長温碧雲、高中小學家長會長協會理事長張惠禎、校長協會理事長廖家春等均出席。記者陳恩惠／攝影

桃園市教育局昨舉行「2026年桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」，市長張善政（中）頒獎表揚績優教保服務機構，教育局長劉仲成（左二）與得獎代表合影。記者陳恩惠／攝影

大溪區僑愛國小附設幼兒園老師曾詩惠則推動沉浸式族語教學，她特地穿戴代表原住民族的背包，相當吸睛。記者陳恩惠／攝影