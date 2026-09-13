史上罕見 中壢區普強里長 差點沒人選

里長沒人要當？地方公職人員選舉本月四日截止候選人登記，未料桃園市中壢區普強里長罕見「無人登記」，現任里長江長榮也因滿六十五歲想退休，而未登記連任，是全國首見。中壢區公所十日起受理第二次登記，截至昨天累計三人登記，反而成了激戰選區之一。

中選會選舉資料庫統計，二○二二年桃園市五一六個里，僅一人登記共一九○個里，占比三成六；今年五二八個里，同額選舉二二二個里，占比增至四成二，顯示里長選舉不如以往激烈。中壢區普強里長選舉月初無人登記，桃園市選委會指出，桃園升格前後不曾發生過，是地方自治史上罕見。

中壢區普強里人口數四三二八人，現任里長江長榮是「七連霸」里長，年底放棄連任。他說，自己年滿六十五歲，已在七月十八日宣布退休，心想應很多有心為民服務的人出來參選，未料本月四日的里長登記截止日，仍無人報名，擔心若第二次登記也乏人問津，里長會採官派，對里民不方便。

中壢區公所指出，普強里里長選舉因首輪無人登記，區公所依法公告辦理第二次領表登記。九月七日起受理第二次領表、九月十日起受理第二次登記，假日也持續受理，截至昨天普強里里長已有六人領表、三人完成登記，明天將是登記最後一天。「聽到有人領表登記參選里長，終於能放下心中的大石頭。」江長榮說，自己其實想過最壞狀況，萬一真的第二次也沒人領表登記，自己還是會再次參選，如今終於可以安心睡覺。未來新里長人選出爐後，只要有需要他幫忙的地方，一定會傾囊相授，分享所有經驗，讓普強里愈來愈好。

新竹市、苗栗縣部分同樣有多個里、村長同額選舉，也不乏多搶一的競爭局面。新竹市北區磐石里及中雅里各有四人登記，並列全市參選人數最多的里別；苗栗縣競爭最激烈則有三里都多達五人登記參選里長，竹南鎮新南里、公館福基村、南庄鄉蓬萊村都是五搶一局面。

苗栗縣今年還出現一股退休警察轉戰里長的熱潮，不包括選連任，苗栗市、頭份市、公館鄉、造橋鄉及泰安鄉等地共七名退警登記，參選踴躍。