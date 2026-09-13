竹北之爭 邱臣遠推數位治理 吳旭智合體徐欣瑩

竹北市長選戰藍白合作破局，雙方陣營昨不約而同提出城市願景政見，白營主張導入數位治理、建置市政公開儀表板等，藍營提出導入ＡＩ工具彙整城市資訊，方便市民使用。國民黨縣長參選人徐欣瑩受訪被問到藍白合等議題，她強調「一定要團結再團結」，對選情有信心。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨早舉行「科技ＫＯＬ 城市ＣＥＯ的市政解題沙龍」，會同數位治理倡議者翟本喬、科技專家「大河馬」邱繼弘共同與談，聚焦竹北交通、教育及生活機能等議題。

邱臣遠說，竹北聚集大量科技人才與年輕家庭，城市快速成長，他提出「暢行、樂學、安居」三大願景，交通部分改善通學環境及大眾運輸；教育方面建立三至五年學齡人口預警模型，提前因應擴校、增班需求，並推動生育補助、心理諮商及社區臨托等措施，並透過儀表板供市民檢驗市政。

吳旭智出席「竹北未來城市願景」深度座談會，現場操作由自己規畫、製作的「AI市民小秘書」政見示範原型。圖／吳旭智團隊提供

國民黨竹北市長參選人吳旭智昨舉行「竹北未來城市願景」座談會，徐欣瑩出席。吳旭智提出「ＡＩ市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，方便市民檢索；徐欣瑩提出將以ＡＩ與大數據強化交通、醫療、教育及產業治理，也規畫成立「ＡＩ產業學院」串連資源。

面對竹北市長與新竹縣長選情高度連動，有媒體追問徐欣瑩因竹北藍北破局，民眾黨主席黃國昌稱其民調崩盤、藍委林思銘憂「贏竹北、輸竹縣」及藍白合是否有好消息等問題。徐回應，國民黨中央與地方都連成一條線、團結一致，她對選情有信心。

徐欣瑩還提到，黃國昌日前批民進黨新竹縣長參選人鄭朝方及其家族「地皮也在搞、光電也在搞，肥油賺飽飽」，不知道怎樣支持。因此她認為，新竹縣長這場選戰的主軸，就是廉能政治對抗金權政治，也是新竹縣民對抗「百億家族」，只要團結就能戰勝。