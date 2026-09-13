「貓狗打架都要管」村里長事多又雜 難招新血

村里長選舉同額選舉時有所聞，無人登記實屬罕見。不少資深里長認為這是一大警訊，里長工作繁瑣複雜，還要應付人情世故，與現今社會其他工作條件相比，難招新血，建議政府調高里長每月領取的事務費，才能吸引更多人投入鄰里服務。

八十九歲苗栗縣苑裡鎮苑港里長王献榮擔任里長五十三年，績優服務三度獲內政部頒獎肯定。他說，從未聽過村里長沒人登記參選，無人參選可能是里長工作「老人家幹不了、年輕人不想幹」的一種警訊。

王献榮表示，里長要處理的事情多又雜，夫妻吵架、貓狗打架都要管，「真的太難了。」尤其每月事務補助費只有五萬元，婚喪喜慶要送禮致意，現今物價攀升，加上都會區里民這麼多，應該要調高事務補助費才能增加吸引力，讓年輕人有意願投入里長工作。

桃園市中壢區金華里長謝岩介說，里長不僅要做好政府機關交辦事務，也要處理里民陳情案及爭取福利，事情多、壓力大，自己當初是做好「一人當選、全家服務」的準備才登記。

「里長輕鬆做當然好當，風險就是四年後被檢驗。」謝岩介說，自己從十二年開始當里長，對上要做好交辦事務、對下要服務好里民，一定有壓力，內心也要夠強大。有年輕人做了一屆里長就不選，就是因為騰不出時間做副業，若想吸引人投入服務，他也認同要調高里長事務補助費。

新竹縣竹北市十興里長毛振福擔任里長十二年，下屆將再度同額選舉。他說，里長工作看似瑣碎，實際上最重要的是溝通協調，舉竹北天坑鄰損爭議為例，三年來平均每月開二次會，居中協調五大社區與建商意見，「用時間換取空間，一步一步來」才完成協議。

毛振福認為，年輕人太早投入里長服務有點可惜，建議先入社會職場歷練，因為里長每天要面對許多雜事，工作不能只靠熱情，更需要耐心與溝通能力。