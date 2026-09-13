聽新聞
0:00 / 0:00

「貓狗打架都要管」村里長事多又雜 難招新血

聯合報／ 記者吳傑沐江婉儀黃羿馨／連線報導
桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒，結果直到上周五截止登記都無人現身，令他焦急。圖／江長慶提供
桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒，結果直到上周五截止登記都無人現身，令他焦急。圖／江長慶提供

里長選舉同額選舉時有所聞，無人登記實屬罕見。不少資深里長認為這是一大警訊，里長工作繁瑣複雜，還要應付人情世故，與現今社會其他工作條件相比，難招新血，建議政府調高里長每月領取的事務費，才能吸引更多人投入鄰里服務。

八十九歲苗栗縣苑裡鎮苑港里長王献榮擔任里長五十三年，績優服務三度獲內政部頒獎肯定。他說，從未聽過村里長沒人登記參選，無人參選可能是里長工作「老人家幹不了、年輕人不想幹」的一種警訊。

王献榮表示，里長要處理的事情多又雜，夫妻吵架、貓狗打架都要管，「真的太難了。」尤其每月事務補助費只有五萬元，婚喪喜慶要送禮致意，現今物價攀升，加上都會區里民這麼多，應該要調高事務補助費才能增加吸引力，讓年輕人有意願投入里長工作。

桃園市中壢區金華里長謝岩介說，里長不僅要做好政府機關交辦事務，也要處理里民陳情案及爭取福利，事情多、壓力大，自己當初是做好「一人當選、全家服務」的準備才登記。

「里長輕鬆做當然好當，風險就是四年後被檢驗。」謝岩介說，自己從十二年開始當里長，對上要做好交辦事務、對下要服務好里民，一定有壓力，內心也要夠強大。有年輕人做了一屆里長就不選，就是因為騰不出時間做副業，若想吸引人投入服務，他也認同要調高里長事務補助費。

新竹縣竹北市十興里長毛振福擔任里長十二年，下屆將再度同額選舉。他說，里長工作看似瑣碎，實際上最重要的是溝通協調，舉竹北天坑鄰損爭議為例，三年來平均每月開二次會，居中協調五大社區與建商意見，「用時間換取空間，一步一步來」才完成協議。

毛振福認為，年輕人太早投入里長服務有點可惜，建議先入社會職場歷練，因為里長每天要面對許多雜事，工作不能只靠熱情，更需要耐心與溝通能力。

苗栗縣 里長 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

溫柔堅毅守護弓橋 瑞芳弓橋里朱靜琪親力親為服務里民

中壢普強里長選舉第二輪已6人領表、3人登記 現任里長：放下心中大石

深耕雙溪平林里17年 黃添松再拚連任照顧里民

遊蕩犬、餵貓爭議誰來解？新北把動保帶進社區培力里長成為第一線

相關新聞

「貓狗打架都要管」村里長事多又雜 難招新血

村里長選舉同額選舉時有所聞，無人登記實屬罕見。不少資深里長認為這是一大警訊，里長工作繁瑣複雜，還要應付人情世故，與現今社會其他工作條件相比，難招新血，建議政府調高里長每月領取的事務費，才能吸引更多人投入鄰里服務。

竹北之爭 邱臣遠推數位治理 吳旭智合體徐欣瑩

竹北市長選戰藍白合作破局，雙方陣營昨不約而同提出城市願景政見，白營主張導入數位治理、建置市政公開儀表板等，藍營提出導入ＡＩ工具彙整城市資訊，方便市民使用。國民黨縣長參選人徐欣瑩受訪被問到藍白合等議題，她強調「一定要團結再團結」，對選情有信心。

史上罕見 中壢區普強里長 差點沒人選

里長沒人要當？地方公職人員選舉本月四日截止候選人登記，未料桃園市中壢區普強里長罕見「無人登記」，現任里長江長榮也因滿六十五歲想退休，而未登記連任，是全國首見。中壢區公所十日起受理第二次登記，截至昨天累計三人登記，反而成了激戰選區之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。