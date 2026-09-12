快訊

民主剛果伊波拉疫情破7000例確診 近3400人喪命

女子失蹤太久…北市警一天內陽明山找白骨逮凶嫌 士檢聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢普強里長選舉第二輪已6人領表、3人登記 現任里長：放下心中大石

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒。圖／江長慶提供
桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒。圖／江長慶提供

桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒，結果直到上周五截止登記都無人現身，令他焦急。選委會也發出二次選舉公告，10日起受理候選人登記。中壢區公所統計，目前已有6人領表，3人登記。

江長榮於8日發文，對於28年里民長久以來的支持照顧表達感謝，但他因年滿65歲，已在7月18日宣布退休，心想應該很多有心為民服務的人出來參選，不料等到截止時間，仍無人報名，成為全國唯一里長選舉無人報名的里。

江長榮擔憂，若第二次仍無人登記參選，里長將會是官派，以後要找人都要去公所，「不能因為自己找不到接辦人，讓里民未來4年都不方便」。

中壢區公所說明，普強里里長選舉日前因首輪無人登記，區公所依法公告辦理第二次領表登記。9月7日為第二次領表首日，第二次登記期間自10日起至9月14日截止，目前已有6人領表，3人登記。

聽到已有人領表，江長榮坦言「放下心中的大石頭」，現在可以安心睡覺。他還分享，在他宣布退休時，也曾在志工霍里內餐敘時詢問過多位人選，但都被拒絕，後來透過FB跟LINE群組通知消息，才知「里內以為自己有安排接班人」，才不願出來選。

江長榮說，自己當了7屆28年的里長，除了第一屆有競爭對手，後來都是同額選舉，未來新里長人選出爐後，只要有需要他幫忙的地方，一定會傾囊相授，分享所有經驗，讓普強里愈來愈好。

選委會 中壢 里長 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市1039里 今年第5屆里長選舉同額競選多達570里

九合一選舉登記結束 台北市長6人登記競逐、議員98搶61

溫柔堅毅守護弓橋 瑞芳弓橋里朱靜琪親力親為服務里民

15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」

相關新聞

中壢普強里長選舉第二輪已6人領表、3人登記 現任里長：放下心中大石

桃園中壢普強里罕見出現無人登記狀況，現任里長江長榮因年滿65歲想退休，也無人接棒，結果直到上周五截止登記都無人現身，令他焦急。選委會也發出二次選舉公告，10日起受理候選人登記。中壢區公所統計，目前已有6人領表，3人登記。

桃園土地公「百神會師」今起駕 屏東、馬來西亞宮廟跨域交流

桃園重要民俗文化活動桃園市土地公國際民俗藝術節今登場，土地公百神會師下午從市府前廣場起駕，市長張善政也親自參與。今年活動除了有桃園13區土地公廟齊聚外，還有屏東車城福安宮團隊及馬來西亞5間宮廟共襄盛舉，展現跨縣市、跨國交流文化底蘊。

吳旭智拋「AI城市小秘書」政見 讓竹北人一句話找到答案

國民黨竹北市長參選人吳旭智今提出「AI市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，讓市民只要用一句話提問，就能由AI搜尋、整理答案，盼未來「每個竹北人都有自己的城市小秘書」，不再讓市民自行摸索政府服務。

機車龍頭竄出蛇影！騎士嚇壞急衝龜山消防分隊 捕獲30公分長南蛇

桃園市一名騎士昨晚騎車外出覓食，行駛途中發現龍頭疑似有蛇影竄出，連忙將機車騎往附近的龜山消防分隊，求助「機車內有蛇」。消防隊員查看是無毒的南蛇，會同義消協助拆卸車殼，接著用捕蛇夾順利捕獲30公分長南蛇，成功化解一場虛驚。

邱臣遠打「科技治理牌」 攜KOL翟本喬、大河馬端竹北3大政見

竹北市長參選人邱臣遠今天與數位治理倡議者翟本喬、科技專家大河馬邱繼弘共同與談，聚焦竹北交通、教育及生活機能，提出「暢行、樂學、安居」三大願景，並主張導入數據治理、活化校園空間及建置市政公開儀表板。

桃園大溪農特產嘉年華連2日登場 農產展售、食農體驗一次玩

桃園市「農的傳人－大溪農特產嘉年華」今日在大漢溪多功能草皮公園周邊登場，活動集結青年農民、產銷班及休閒農業團體，展售大溪米、竹筍、韭菜等特色農產，並安排食農體驗、韭菜捲餅DIY及藝文表演，活動持續至13日，邀請民眾走進大溪，體驗農村好滋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。