桃園土地公「百神會師」今起駕 屏東、馬來西亞宮廟跨域交流

桃園重要民俗文化活動桃園市土地公國際民俗藝術節今登場，土地公百神會師下午從市府前廣場起駕，市長張善政也親自參與。今年活動除了有桃園13區土地公廟齊聚外，還有屏東車城福安宮團隊及馬來西亞5間宮廟共襄盛舉，展現跨縣市、跨國交流文化底蘊。

桃園市文化局指出，土地公國際民俗藝術節邁入第19屆，今年共168間宮廟、252尊神尊、近3千人參與踩街祈福。百神會師踩街隊伍下午沿途行經桃園區中山路、中山東路、三民路、中央街後進入新永和市場停車場，總長約3.2公里，參與宮廟陣頭約100多團。

張善政與桃園市土地公文化教育基金會董事長蘇家明等人下午都出席會師踩街活動，張善政說，土地公信仰不僅是台灣閩南及客家族群的重要信仰，也是福建、廣東及東南亞華人共同的文化記憶。今年市府赴馬來西亞新山交流，促成5間當地宮廟來台參與，未來將持續推動桃園與馬來西亞、新加坡等地的大伯公信仰交流，深化華人民俗文化連結。

副市長蘇俊賓接力參與主獻大典，他致詞表示，土地公國際民俗藝術節自19年前推動以來，在各界支持下逐步茁壯，從地方盛事發展為全國重要文化活動，並成為全台土地公信仰交流平台。今年匯聚各地宮廟及國際友人，讓土地公信仰從桃園逐步走向國際。

蘇俊賓也提到，土地公國際民俗藝術節不只是宗教慶典，也肩負文化傳承與創新發展使命。市府結合學術、藝術、在地產業及環境永續等面向，透過學術團隊挖掘土地公信仰歷史與藝術資源，並與在地產業合作開發土地公文創商品，讓傳統民俗融入現代生活。

今天參與土地公國際民俗藝術節的人潮眾多，加上鄰近市區車潮也不少，桃園警分局及桃園交通警察大隊除了投入警力及義交人員針對活動周邊路段進行交通疏導管制外，也利用活動進行廉政、反詐騙及交通安全月宣導，深化政風反貪、反詐及交通安全意識。

桃園交通警察大隊長林東星說，今年九月為「全國交通安全月」，今年宣導主題為「機車安全與停讓文化」，防制各類交通事故，降低傷亡仍是核心任務，除了強化交通執法外，桃警持續落實「分眾分齡交通安全宣導」，並積極配合各路權機關改善交通環境。

桃園重要民俗文化活動桃園市土地公國際民俗藝術節今登場，土地公百神會師下午從市府前廣場起駕，場面浩大。圖／桃市府提供

今天參與土地公國際民俗藝術節的人潮眾多，加上鄰近市區車潮也不少，桃園警分局及桃園交通警察大隊除了投入警力及義交人員針對活動周邊路段進行交通疏導管制外，也利用活動進行多項宣導。圖／桃園交通警察大隊提供

今天參與土地公國際民俗藝術節的人潮眾多，加上鄰近市區車潮也不少，桃園警分局及桃園交通警察大隊除了投入警力及義交人員針對活動周邊路段進行交通疏導管制外，也利用活動進行多項宣導。圖／桃園交通警察大隊提供