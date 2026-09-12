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吳旭智拋「AI城市小秘書」政見 讓竹北人一句話找到答案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
吳旭智今天出席「竹北未來城市願景」深度座談會，現場操作由自己規畫、製作的「AI市民小秘書」政見示範原型。圖／吳旭智團隊提供
吳旭智今天出席「竹北未來城市願景」深度座談會，現場操作由自己規畫、製作的「AI市民小秘書」政見示範原型。圖／吳旭智團隊提供

國民黨竹北市長參選人吳旭智今提出「AI市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，讓市民只要用一句話提問，就能由AI搜尋、整理答案，盼未來「每個竹北人都有自己的城市小秘書」，不再讓市民自行摸索政府服務。

吳旭智今天出席「竹北未來城市願景」深度座談會，現場操作由自己規畫、製作的「AI市民小秘書」政見示範原型，並邀請長期投入AI人才培育及政府數位政策的廖肇弘博士，從全球AI浪潮、產業轉型到未來城市生活進行分享。

吳旭智指出，竹北下一階段真正要解決的，不只是增加更多服務，而是重新整理市民與公所之間的關係。他認為，目前城市資訊散落在不同機關、網站及系統，市民即使面對眾多活動、交通工具或政府補助，往往仍得自行查找、比對。

他舉例，市民真正想知道的可能是「我家有兩個小孩，這個月有什麼活動？」、「爸爸70歲，有哪些福利可以申請？」或「明天8點前要到高鐵，怎麼走最方便？」未來透過AI城市小秘書，可協助搜尋並彙整活動、福利、交通等資訊。

吳旭智說，市民不在乎資料存在哪個資料庫、業務屬於哪個科室，「市民只在乎一件事：我的問題能不能被解決。」過去政府談資訊整合，常涉及龐大資訊工程與跨機關協調，但隨AI Agent技術成熟，可先從理解問題、搜尋資訊及彙整答案著手，逐步建立更符合民眾使用習慣的公共服務。

他主張，過去政府是「提供很多入口」，未來則應走向「只有一個入口」，由AI處理可自動化工作，讓公務人力回到第一線服務市民。

吳旭智另提出四大智慧政策，包括成立「竹北未來學院」培養AI人才並提供工具補助、聯合縣府與產業爭取算力、建立城市解題平台，引入新創及各界人才共同解決城市問題，以及推動全民智慧賦能，透過行政減量與市民專屬AI城市小秘書提升服務效率。

吳旭智表示，科技真正的價值不是讓城市充滿工具或AI，而是讓生活更簡單，希望透過科技替政府處理複雜問題，「把時間、便利與溫度還給市民」。

國民黨竹北市長參選人吳旭智今提出「AI市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，讓市民只要用一句話提問，就能由AI搜尋、整理答案。圖／吳旭智團隊提供
國民黨竹北市長參選人吳旭智今提出「AI市民小秘書」政見，主張整合活動、交通、補助、福利等城市資訊，讓市民只要用一句話提問，就能由AI搜尋、整理答案。圖／吳旭智團隊提供

竹北 吳旭智 政見

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