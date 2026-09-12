機車龍頭竄出蛇影！騎士嚇壞急衝龜山消防分隊 捕獲30公分長南蛇

桃園市一名騎士昨晚騎車外出覓食，行駛途中發現龍頭疑似有蛇影竄出，連忙將機車騎往附近的龜山消防分隊，求助「機車內有蛇」。消防隊員查看是無毒的南蛇，會同義消協助拆卸車殼，接著用捕蛇夾順利捕獲30公分長南蛇，成功化解一場虛驚。

桃園市龜山消防分隊指出，該名騎士在路途中發現機車內有蛇，剛好附近是消防隊就趕緊騎到門口求援，消防隊員先確認蛇為無毒品種，隨即通知龜山消防隊對面的機車行，也是龜山義消分隊李德村分隊長帶著機車修理工具協助卸除車殼，以利捕蛇。

龜山消防分隊長朱俊威說，由於龜山緊鄰山區，容易有蛇類出沒，加上最近天氣不穩定，連日下雨非常潮濕，蛇類會開始出沒；蛇類若沒有受到威脅，不會主動攻擊人，若沒有具備相關知識，不要嘗試自行處理，可撥打1999專線報案，等待期間同時確認蛇的位置並保持距離。

消防局也提醒民眾，若不慎被蛇咬傷應立即就醫，不要切開傷口或嘗試用嘴巴吸出毒液，並應牢記遭蛇吻後「五要五不」。「五要」為要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並盡速就醫。

「五不」為不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康