邱臣遠打「科技治理牌」 攜KOL翟本喬、大河馬端竹北3大政見

竹北市長參選人邱臣遠今天與數位治理倡議者翟本喬、科技專家大河馬邱繼弘共同與談，聚焦竹北交通、教育及生活機能，提出「暢行、樂學、安居」三大願景，並主張導入數據治理、活化校園空間及建置市政公開儀表板。

今天上午邱臣遠競選團隊舉辦「科技KOL 城市CEO的市政解題沙龍」，邱臣遠指出，竹北聚集大量科技人才與年輕家庭，城市快速成長，但公共設施及市政服務未能同步跟上人口增加，未來市長應具備「城市CEO」治理思維，以科學數據作為決策基礎，並將科技工具導入公共服務，降低市民生活成本。

邱繼弘指出，交通與教育治理應回歸「以人為本」。交通方面，可透過數據掌握市民點對點實際移動時間，優先改善缺乏其他運具選擇的通勤需求；教育方面，竹北雙薪家庭多，學區與就學問題不能只靠現金補貼解決，應落實就近入學，減輕家庭選擇私校的負擔。

邱繼弘也認為，雙薪家庭普遍面臨放學後接送問題，可彈性活化校園空間，整合課後照護資源，讓既有公共設施發揮更多功能。

翟本喬則以「雲端伺服器」比喻城市治理，認為公共設施不應只追求硬體擴建，而應透過流程優化及資源重組提高使用效率。他表示，數位治理重點在打破公部門本位主義，以標準化、透明化行政流程及科技工具縮短市民等待時間。

邱臣遠表示，過去擔任新竹市副市長、代理市長期間，累積跨層級協調及行政經驗，未來竹北市政應清楚區分市公所可自行推動、需與縣府合作及爭取中央支持的事項，並讓公帑投入轉化為可量化、可驗收的成果。

他提出「暢行、樂學、安居」三大願景，交通部分將改善通學環境及大眾運輸；教育方面規畫建立3至5年學齡人口預警模型，提前因應擴校、增班需求，並推動生育補助、心理諮商及社區臨托等措施；另提出假牙、疫苗差額、津貼及健康促進等長者福利。

邱臣遠並承諾建立「竹北市政公開儀表板」，公開政策執行進度供市民檢驗。競選辦公室表示，這次論壇蒐集的市民意見，也將納入後續市政政策規畫。