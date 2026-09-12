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桃園大溪農特產嘉年華連2日登場 農產展售、食農體驗一次玩

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市「農的傳人－大溪農特產嘉年華」今日在大漢溪多功能草皮公園周邊登場。圖／桃園市農業局提供
桃園市「農的傳人－大溪農特產嘉年華」今日在大漢溪多功能草皮公園周邊登場。圖／桃園市農業局提供

桃園市「農的傳人－大溪農特產嘉年華」今日在大漢溪多功能草皮公園周邊登場，活動集結青年農民、產銷班及休閒農業團體，展售大溪米、竹筍、韭菜等特色農產，並安排食農體驗、韭菜捲餅DIY及藝文表演，活動持續至13日，邀請民眾走進大溪，體驗農村好滋味。

秘書長溫代欣表示，大溪擁有好山好水的自然環境，孕育大溪米、韭菜、竹筍，以及水果、苦茶、雜糧、葉菜、養蜂等多元農業。市府今年補助支持「農的傳人－大溪農特產嘉年華」，希望串聯在地農產、農民與休閒農業，讓更多人認識大溪農業特色，也為優質農產品創造更多曝光及消費機會。

溫代欣指出，大溪綠竹筍種植面積逾300公頃，產量占全市一半以上，是桃園重要竹筍產區；今年綠竹筍評鑑也於嘉年華現場頒獎，冠軍為熊波香、亞軍黃崇傑、季軍張永金，「甜筍王」則由陳光育以6.6度甜度獲得。大溪也是北部重要韭菜產區，近年農會輔導農友開發韭菜麵、韭菜麵線等加工產品，持續拓展產業價值。

農業局長陳冠義表示，大溪除了優質農產，也有月眉休閒農業區、山豬湖、落羽松濕地、大溪老街及韭菜專區等農遊資源，9月正值韭菜花季，民眾可走進韭菜花田、漫遊農村。大溪區農會表示，此次嘉年華共設農特產品展售30攤，另有休閒農業區展示、手作體驗及公益攤位，串聯農產展售、食農體驗與農遊特色，歡迎民眾把握9月12、13日來趟大溪農遊。

桃園市「農的傳人－大溪農特產嘉年華」今日在大漢溪多功能草皮公園周邊登場。圖／桃園市農業局提供
桃園市「農的傳人－大溪農特產嘉年華」今日在大漢溪多功能草皮公園周邊登場。圖／桃園市農業局提供

食農 桃園 大溪老街

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