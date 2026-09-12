苗栗接連發生虐傷犬貓案 「狗繩抽打、車拖行、安全帽爆打」

苗栗縣竹南、通霄近日接連發生傷害犬貓案件，引發關注，苗栗縣動物保護防疫所（簡稱動防所）昨再公布三灣地區有小貨車以繩索在車後拖行犬隻，銅鑼鄉有男子因情緒失控持安全帽重擊鄰居犬隻致傷；動防所強調，對虐待動物「絕不容許」，均依動物保護法從嚴處理，並一律開罰7萬5000元。

動防所獲報指出，三灣地區於9月6日上午時分發生小貨車拖狗案，經警方調閱沿線監視器，確認小貨車行駛間確實拖行犬隻，現已著手調查相關人員，後續將移送地檢署偵辦；動防所目前已通知行為人到案。

銅鑼鄉案件發生於9月4日，李姓男子因不滿鄰居犬隻吠叫，又與飼主發生口角，竟持安全帽連續攻擊犬隻3次，導致犬隻左眼充血、頭頸及胸腹部壓痛。李男稱因犬隻長期吠叫加上當日與事主口角，情緒失控才毆打犬隻。動防所已於昨（11）日完成陳述意見程序。

動防所表示，另竹南龍鳳漁港的狗繩抽打狗狗案件，犬隻已沒入收容，擇日開放民眾認養，3起傷虐狗及通霄勒死浪貓行為人均依動保法第30條處以最高7萬5000元罰鍰，警惕大眾切勿一時衝動觸法。