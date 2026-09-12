新竹縣需9594名選務人員 竹北僅招募約5成盼民眾加入

今年地方公職人員選舉將於11月28日併同公投舉行，新竹縣492處投開票所因新增1案公投，每所增4名管理員，選務人力需求達9594人，但竹北及部分鄉鎮目前僅招募約5成，縣選委會呼籲民眾踴躍報名。

新竹縣選舉委員會表示，今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，並併同公民投票辦理，全縣共設置492處投開票所。由於新增公投1案，每一投票所需增加4名管理員，基本選務人力需求高達9594人。

縣選委會指出，目前僅部分小鄉鎮招募人數接近9成，竹北市公所及部分鄉鎮公所目前仍僅招募約5成，整體選務人力尚有缺口，因此持續對外招募符合資格的選務工作人員。

依規定，選務工作人員須為年滿18歲的中華民國國民；其中主任管理員須為現任公教人員，主任監察員須為現任或曾任、包含退休公教人員，管理員則須有三分之一為現任公教人員。

縣選委會表示，公教人員參與選務工作，依相關規定可補假2日；民間勞工則可利用假日擔任選務人員，並領取選務工作津貼。

縣選委會再次呼籲，目前部分地區選務人力仍不足，歡迎有意參與選務工作的民眾，向各鄉鎮市公所民政課洽詢報名，共同協助地方公職人員選舉及公民投票順利完成。