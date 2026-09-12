待排除爭議 廢棄車占私人土地 桃市暫不納管

廢棄車占用路外停車空間屢見不鮮，桃園去年訂自治條例整頓公有地亂象，但未納入私人土地，民代認為制度不完善，應比照台中納管方式，盡快修法補缺口；桃園副市長蘇俊賓表示，台中處理私人土地廢棄車已發生爭議，若能排除發生爭議的原因就納入。

為整頓公有地廢棄車，桃園市政府去年訂定「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」，同時修訂「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，相關法令今年一月上路，至今已移置八十五輛汽機車，經公告一段時間無人認領，即依廢棄物處理，但政策僅限公有地，私人土地除非特殊情況視個案認定，否則均由地主自行負責。

民進黨桃園市議員彭俊豪批市府規畫制度有缺口，「視個案認定」等於沒有統一標準，民眾無所適從，強調「納管私有地廢棄車不是介入民事糾紛，而是建立有條件、有程序的制度」。

彭俊豪表示，中壢不少社區遇到廢棄車問題，但民眾沒有隨便處分他人財產的權力，任意移置也可能觸犯廢清法，真的求助無門。台中已有完整制度，針對私人土地未掛牌的廢棄車，只要地主、土地所有人或管理人，舉證廢棄車非自己所有且未同意停放，就能透過環保局勘查、拍照存證及移置，建議桃市府跟進。

蘇俊賓表示，納管私人土地廢棄車易生爭議，若土地因持分者眾，其中一名持分者同意車輛停放未告知其他持分者，意見分歧與訊息落差可能衍生不必要的麻煩。此外，回收業者為減少廢棄車清運成本，也可能循此管道規避責任。類似狀況在台中已有一、二件，如果能將狀況排除，市府就將私人土地納入自治條例規範。