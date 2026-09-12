學生增加 竹市建功高中增新校舍

新竹市建功高中因學生增加，校舍空間逐漸飽和，市府與中央合作投入三點七億元新建國中部校舍，昨落成啟用。市長高虹安表示，面對竹市學齡人口成長，市府將持續完善校園建設，充實教學資源，為孩子打造更優質的學習環境。

新竹市教育處指出，建功高中國中部新校舍為地上四層建築，規畫有十六間普通教室、六間專科教室、一間行政服務空間，並設置多功能視聽階梯教室。其中，六間專科教室均以一點五倍普通教室空間規畫，增加課程安排及多元教學的彈性；建築空間也融入智慧學習、生態永續、自然通風及採光等設計理念，提供師生舒適優質的教學環境。

建功高中校長呂順結感謝市府及中央支持，指新校舍不僅有效改善原有教學空間不足的情形，也讓學校課程規畫有更多彈性與發展空間，未來定會善用新校舍及各項教學設備，發展學校特色。

高虹安表示，市府自二○二三年起持續挹注建功高中校園建設經費，陸續投入於活動中心及運動設施改善、課室與教學設備充實、數位學習環境建置、無障礙設施改善、新校舍裝修及設備，以及校園安全設施等，累計投入經費逾七千三百九十七萬元，持續提升校園整體教學與學習環境。

此外，建功高中鄰近清華大學、陽明交通大學、馬偕紀念醫院及新竹科學園區等重要節點，因應學區人口成長，市府除持續充實校舍與教學空間，也從整體校園規畫著手，延續「建功綠帶」計畫，整合建功二路及建功路退縮園道，完善通學步道與校車動線，並將綠帶空間延伸至校園中庭，串聯教學、戶外活動及運動場域，進一步提升校園整體機能。