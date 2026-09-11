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桃園市立游泳池啟用逾30年設施老舊 佀廣洋促翻新

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市立游泳池啟用逾30年，設施老舊，議員參選人佀廣洋主張翻新，允諾當選將盡力促成此事。圖／佀廣洋提供
桃園市立游泳池啟用逾30年，設施老舊，議員參選人佀廣洋主張翻新，允諾當選將盡力促成此事。圖／佀廣洋提供

桃園運動風氣漸興，相關硬體設施設備搶手，高使用率也伴隨高耗損，桃園區議員參選人佀廣洋主張加速改善中路足球場，翻新市立游泳池及設置中平國民運動中心，補足桃園區運動場館缺口，方便民眾就近使用。

中路足球場是桃園區唯一符合標準11人制的足球場地，是桃園區國中小足球隊競技訓練重要場地，但初期規劃設計不當，場地以土方填平，導致足球場內有大小不一的坑洞與碎石，容易造成球員受傷。

立委萬美玲已向運動部爭取改善工程經費4400萬元，市府也將支應2900萬元，優化項目包括植入工草皮、改善排水系統及增設夜間照明設備。

佀廣洋表示，中路足球場優化將全面提升球場使用安全與使用時段，是在地足球隊教練與選手引頸期盼的運動建設，未來如有機會進入議會，將嚴格監督市府如期完工，並取得FIFA國際足總認證，成為真正合格的標準11人制足球場地。

佀廣洋也說，市立游泳池使用已超過30年，面臨設施老舊問題，現有看台頂棚漏水、室內池鋼構鏽蝕、熱泵系統效能不足、機電系統老化等問題，他主張整合「體一」及「體二」用地，在保留游泳運動功能的前提下，將市立游泳池轉型為複合式運動休閒場館，提升市民使用意願。

佀廣洋也說，目前桃園區僅有桃園及南平兩處國民運動中心，而桃園區人口持續成長，其中桃園區中平、中原、中泰、中聖及中山等五里，人口就達3萬人，不論是長輩平時活動筋骨、學生下課放電、上班族下班紓壓或假日親子一起運動，都需要一座能就近運動的場館，未來將爭取設立「中平國民運動中心」，除了打造複合式球場，並設置韻律教室、健身房、飛輪等活動空間，讓五中地區的民眾能達到「運動就在家門口」目標。

2026九合一選舉 桃園市選舉 佀廣洋

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