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苗縣單身聯誼「棗到幸福」 限額60人開放報名

中央社／ 苗栗縣11日電

苗栗縣政府10月將在公館鄉結合在地紅棗及陶藝特色舉辦單身聯誼活動，招募25至40歲單身男女參加，限額共計60人，今天下午開始受理報名，活動全程免費。

苗栗縣政府民政處長巫志偉指出，115年「戀。苗栗　棗到幸福」單身聯誼活動，預定10月18日在公館鄉陶瓷農創園區舉辦，將招募全國25至40歲單身男女各30人，其中設籍、就讀或任職於苗栗縣的單身者優先錄取；參加者報名時須繳交新台幣1000元保證金，全程參與活動後全額退還。

巫志偉說，113年的單身聯誼活動共有13對男女成功配對，114年擴大結合竹竹苗等「園縣市峰會」成功配對46對，期待今年至少能有15對成功配對。

民政處今天在縣府大廳舉行宣傳記者會，縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫及多名民代出席，現場布置融入公館紅棗與陶藝特色，展示陶藝創作與公館鄉公所加碼贈送的禮品。

鍾東錦表示，工商社會各職場年輕男女忙於工作，比較沒有機會認識異性，縣府主辦單身聯誼活動，希望為適婚男女，多創造一些機會，若能從相識、相知到結婚，甚至在生活穩定的情況下，決定生兒育女，都有助舒緩結婚率與出生率雙雙偏低的窘境。

鍾東錦說，縣府結合18鄉鎮公所這學期開始實施國中小學免費營養午餐，明年起生育津貼第2胎以上調高為5萬元，將來若財政狀況允諾，也會審慎考慮將第3胎以上大幅調高到10萬元，希望鼓勵青年男女勇敢談戀愛、結婚，年輕夫妻也勇敢生兒育女。

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