苗栗市長參選人林月琴邀衛福部考察親子館、臨托、長照交通等各項需求

民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴今天上午邀衛福部政務次長呂建德赴苗栗市，考察苗栗市親子館、青創公設民營托嬰中心及大千慈善事業基金會附設私立苗栗社區長照機構，並當面向衛福部反映托育安全、彈性臨托、長照交通、長照照護人力需求及AI輔具需求。

上午陪同考察行程還包括民進黨苗栗縣長參選人陳品安、議員徐筱菁、許櫻萍，立委沈發惠秘書連森裕、市民代表候選人藍天奎、湯國環及大千綜合醫院院長徐千剛、縣府社會處人員。

林月琴表示，她長期投入兒少安全，並參與許多親子館早期規畫，親子館不是蓋好及驗收完成就代表安全，中央要有一致規範，而且兒少安全專業要從設計初期就進場。她要求衛福部建立全國一致的親子館安全與檢核標準，並且在興建規畫初期就要有兒童專業人員進駐，服務0至2歲幼兒或與托嬰中心共構的場館，也應評估護理專業人員的配置或支援機制。

林月琴指出，青年返鄉面對輪班、服務業等特殊工時，親子館與公托應發展延時、假日及緊急臨托，人力配置也應依服務人口、場館面積與功能彈性調整。衛福部官員說明，現行新建公設民營托嬰中心每處最高補助3000萬元，活化既有建物最高1200萬元，地方亦可提出彈性托育試辦。

林月琴強調，由她大力促成的「兒童托育服務法」今年4月已三讀，後續安全、人力與地方監督配套必須加速落實。

一行參訪大千醫院的社區長照機構，林月琴呼應大千院長徐千剛為偏鄉醫療及長照請命的訴求，盼中央加強AI照護輔具設施的補助輔導。依衛福部資料顯示，苗栗市已設置及規畫中的日照量能涵蓋率為67.9%，仍有不足。林月琴要求優先補足社區日照與失智照顧，並整合長照交通車、復康巴士及多元計程車，發展預約共乘、彈性路線與定點接送。她強調，日照中心蓋得再好，長輩到不了，就等於用不到。

呂建德允諾，苗栗市長照將依長輩實際生活圈需求特別評估，並與交通部研議整合不同車輛服務類型，同時推動照護人員分級分類，讓薪資與服務內容、專業程度合理對齊。護理師出身的藍天奎也呼籲，中央應讓青年看見投入長照的專業價值與職涯願景。

「中央資源要進得來，地方服務要接得住」林月琴表示，後續將持續追蹤生活圈評估、交通整合、評鑑簡化、科技輔具補助及照護人力制度。

陳品安表示，苗栗面對少子化與高齡化雙重挑戰，縣府應盤點既有公共資源，將招生較少的偏鄉小校依地方需求轉型為社區長照、日照或親子托育空間，延續校園公共性與社區功能；偏遠地區長輩常面臨交通不便，她主張應整合長照、社福及民間資源，鼓勵企業及社會各界捐贈車輛，充實長照交通量能，並依各地需求提供定點接送、彈性路線及預約共乘服務。

民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴（左二）今天上午邀衛福部政務次長呂建德赴苗栗市，考察苗栗市親子館、青創公設民營托嬰中心及大千慈善事業基金會附設私立苗栗社區長照機構。圖／林月琴競選團隊提供

民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴（左二）今天上午邀衛福部政務次長呂建德赴苗栗市，考察苗栗市親子館、青創公設民營托嬰中心及大千慈善事業基金會附設私立苗栗社區長照機構。圖／林月琴競選團隊提供