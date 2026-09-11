影／苗栗市長余文忠、市代李建宏爭取連任 2年前恐嚇糾紛案浮上檯面

苗栗市長余文忠遭市民代表李建宏指控恐嚇案，余文忠陣營今日開記者會痛批李「自導自演、憑空捏造」，該案經苗栗地檢署偵查，已於去年9月4日寄發不起訴處分書，確認無任何犯罪事實。李建宏當年在檢察官面前早已坦承無證據並希望「翻頁」，如今選舉逼近，竟為救選情再搬出自己捏造的內容進行政治操作，手段令人不齒，律師團將對李建宏提告加重誹謗、誣告及違反選罷法意圖使人不當選等罪。

針對余文忠今日舉行的記者會，李建宏回應強調余的各項指控與提告，他要嚴正聲明自身向來陳述的都是客觀事實，絕無任何捏造或抹黑，呼籲司法機關盡速偵辦，以正視聽。

余文忠由代表會主席陳仁杰、副主席王封台及多名市民代表、里長及律師饒斯棋陪同在競選總部舉行記者會。余文忠表示，早在去年9月就已接到地檢署的不起訴處分書，但考量市政運作順利，並維持與代表會和諧，原本選擇不公布。沒想到近期李建宏竟然再次以捏造的謊話與截取的片段來抹黑市府團隊，將包容視為理所當然，令人深感遺憾與痛心。

余文忠坦言，兩年多前剛就任市長，首次前往代表會接受質詢，當時因第一次擔任市長、對議程尚未完全熟悉，在應對與態度上如有令人感到不愉快之處，他願意再次表達誠摯的歉意。且當次代表會閉會前，他就已當場向全體代表誠懇致歉，並承諾今後絕不會再發生類似狀況；兩年多來，他也始終恪守承諾、尊重議事程序，無奈李代表卻為選舉，再次扭曲事實進行政治炒作。

余文忠強調，他不是黑道，也不曾加入幫派，如非身家清白怎可能獲得審查並擔任20多年的觀護志工，且他長期擔任義交大隊長及家扶委員，當選市長後的薪資都捐出作為獎助學金，對方再次以捏造的謊話與截取的片段抹黑市府團隊，讓人遺憾。

李建宏發布聲明表示，他一直以來都是本於代表職責針對「市政施政問題」提出監督與質疑，且所有問政內容皆有所本，包括代表會議事直播紀錄、政府電子採購網等都有公開透明的資訊可供大眾評斷與檢驗。遺憾的是，對手陣營非但沒有真

誠回應市政疑慮，反而是在他登記參選後，率先發動大量網軍散播不實訊息。

李建宏指出，最近網路出現大量網軍抹黑，甚至昨天深夜驚見惡劣的「深偽影片」，拿他的影像擅自變造、合成聲音進行毀謗。對此，部分違法行為已正式提告，其餘也已完成蒐證，絕不寬貸。他是被迫拿出當初遭到自稱是「黑道」的人威脅、辱罵的真實資料，呈現給市民公評。

他強調，余市長對自己提告，絕不可能抹去余市長失態、攻擊的既定事實。呼籲余市長「回頭是岸」，將精力放回專心市政上；同時公開呼籲苗栗縣長鍾東錦發揮領導力端正地方選風、嚴厲遏阻選舉暴力，切勿讓惡勢力打壓年輕人參政的權利與熱情。對手陣營持續性的人格污衊，他堅定相信地方居民與市民的眼睛都是雪亮的，自己絕不會忘記參政初衷，未來也會努力以「善良與正直」的精神，堅守崗位服務市民。

苗栗市民代表李建宏針對市長余文忠在記者會中的控訴做出回應。圖／李建宏提供