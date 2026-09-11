許金水勇奪首屆桃園好米金牌 蘇俊賓：接軌國際、再拚日本金賞

桃園市副市長蘇俊賓10日前往龍潭高中參與「2026桃園好米大賽」評鑑，今年共有53組米樣參賽，經第一階段科學檢測後，選出20強進行最終感官品評，最終由農友許金水勇奪金牌。

蘇俊賓表示，桃園稻米產業與水環境、埤塘文化密切相關，而近年桃園稻米在國內外賽事屢獲佳績，市府也持續導入科技化、系統化輔導，從施肥、採收、乾燥到儲存，全面提升稻米品質，持續提升桃園米與國內外優質稻米競爭的實力。

蘇俊賓指出，本屆大賽除以食味值、味度值、完整粒、蛋白質及水分等科學指標進行初選，決賽更導入日本標準化炊飯設備與流程，讓所有參賽米在一致條件下接受感官評鑑，提升競賽的客觀性與專業度。市府也將協助優勝米參加日本2026「米．食味分析鑑定競賽」，延續桃園好米過去榮獲金賞獎的佳績，再度挑戰國際舞台。

日本米食味鑑定士協會長鈴木秀之表示，好米推廣活動從日本延伸至台灣，更進一步推廣到世界各國。他強調，「好吃」是全球共通的語言，期望透過本次活動與大家交流，確立明確目標，攜手各地優質農家共同生產高品質食米，也將把本次大會的豐碩成果帶回日本，繼續在農業上與台灣及國際夥伴深化合作，共創食米產業新藍圖。

農業局表示，今年因中央停辦「臺灣稻米達人」活動，市府首度自辦「2026桃園好米大賽」，共有53組米樣參賽，經初選後選出20組進入決賽，最終評選出金牌1位、銀牌4位、銅牌6位及嘉獎9位，首屆金牌由農友許金水獲得。頒獎典禮預計於10月10日結合國慶盛會，在石門水庫管理局大草坪舉行，現場將安排農夫市集、米食DIY及主廚米食料理示範秀，邀請民眾走進石門水庫品嘗桃園好米。