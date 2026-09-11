制度缺口？廢棄車占用私人土地 桃議員盼比照台中納管

廢棄車占用路外停車空間屢見不鮮，桃園去年訂自治條例整頓公有地，今年1月上路至今移置逾80輛，民代指台中整頓廢棄車有納入私人土地，桃園跟進；桃園副市長蘇俊賓表示，台中處理私人土地廢棄車已發生爭議，若能排除發生爭議的原因，研議納管。

民進黨桃園市議員彭俊豪表示，政府因私人土地問題無法處理廢棄車，而地主不能隨便處理別人的財產，任意移置也可能觸犯廢清法，最後淪落求助無門地步。台中已有完整制度，針對私人土地未掛牌的廢棄車，只要地主、土地所有人或管理人，舉證廢棄車非自己所有且未同意停放，就能透過環保局勘查、拍照存證及移置。

環保局回應，依廢棄物清理法規定，私人土地的廢棄車由土地所有人、使用人或管理人負責，地主也有責任清理，特殊情況視個案認定。

「納管私有地廢棄車不適介入民事糾紛，而是建立有條件、有程序的制度。」彭俊豪強調，市府修法解決了公有地的廢棄車問題，但私有地問題未解，是制度缺口。桃園在處理私人土地廢棄車問題仍無明確規範，應設法把漏洞補起來。

蘇俊賓表示，納管私人土地廢棄車易生爭議，若土地因持分者眾，其中一名持分者同意車輛停放未告知其他持分者，意見分歧與訊息落差可能衍生不必要的麻煩。此外，回收業者為減少廢棄車清運成本，也可能循此管道規避責任。類似狀況在台中已有一、二件，如果能將狀況排除，市府就將私人土地納入自治條例規範。