快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

老里長安心交棒！中壢普強里破天荒二次登記 首日迎1人參選

桃園電子報／ 桃園電子報

75538146686242917nBBBB
中壢區普強里里長江長榮。圖：翻攝自江長榮FB

2026年九合一選舉11月28日登場，桃園市中壢區普強里卻出現桃園地方自治史上首次里長參選「0人登記」記錄，令計畫退休交棒的7連霸現任里長江長榮擔心後繼無人，透過臉書管道急徵「有志之士」登記參選該里里長，選務單位破天荒辦理第二次里長參選登記，今(10)日是二次登記第一天，截至下午3時許，終於迎來1人登記，「後繼有人」讓江長榮終於暫放心中懸念。

1183440855 n
桃園市中壢區普強里出現桃園地方自治史上首次里長參選「0人登記」記錄，令計畫退休交棒的7連霸現任里長江長榮擔心後繼無人，透過臉書管道急徵「有志之士」登記參選該里里長。圖：翻攝自江長榮FB

九合一選舉登記至本(9)月4日結束，桃市13個行政區應選里長總共529席，卻出現中壢區普強里長「無人登記」罕見現象，普強里「老里長」江長榮7月間屆齡退休，並事先周知里內「決定退休不再連任」，急尋接班人，奈何登記截止，卻無人登記，十分著急。江長榮說，如果第二次公告仍無人登記，最後里長變官派，將是全台首例，「如果這樣，我對不起里民，造成里民不便」。

239119
普強里「老里長」江長榮7月間屆齡退休，並事先周知里內「決定退休不再連任」，急尋接班人，奈何登記截止，卻無人登記。圖：翻攝自江長榮FB

桃園市選委會、中壢區公所表示，中壢區普強里本月4日登記截止「無人登記」，辦理第二次公告領表登記，也是今年九合一選舉全台首例，自本月7日起領表、今日起至14日開放第二次登記，如果最後仍無人登記，由區公所依地方制度法規定遴聘代理里長至任期結束。

S 20652115AAAA
中壢區公所選務單位公告第二次普強里長領表登記，目前總共5人領表，截至今日下午3時許，終迎來1人登記。圖：翻攝自江長榮FB

今年7月剛滿65歲的江長榮說，他在普強里擔任7屆里長，感謝里民28年來的支持照顧，讓他連續6次同額競選，今年滿65歲的他，人生邁向另一階段，想要「遊山玩水、含飴弄孫」，享受退休生活，因而在7月18日宣布退休，提早十天，希望住在普強里、戶籍不在普強里的人，只要在期限內遷戶籍均可參選為里民服務，「想不到我等到9月4日下午5點半，還是沒人報名，成為全國唯一里長選舉未有人報名的里」。

江長榮表示，在宣布退休不再連任前，他早已向鄰長、環保志工告知想法，希望「找到接班人」，奈何沒有人要接，並在過程中到處找人，曾徵詢3個人都無意願，不得已在7月18日公開PO文徵求登記參選里長，沒想到第一輪竟無人登記參選，他只好公開PO文徵求里長，「誠邀有志之士為加入為普強里服務」。

據悉，中壢區公所選務單位公告第二次普強里長領表登記，目前總共5人領表，截至今日下午3時許，確定1人登記，因證件準備不足，預計會進行補件。得知「後繼有人」後，江長榮表示，將會依承諾傾囊相授28年的里長服務經驗，傳承為里民服務精神。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老里長安心交棒！中壢普強里破天荒二次登記 首日迎1人參選

中壢 里長 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北市1039里 今年第5屆里長選舉同額競選多達570里

北市里長選舉8萬元搓圓仔湯、選舉賭盤押國民黨最多席次 檢警約談2人

九合一選舉登記結束 台北市長6人登記競逐、議員98搶61

彰化溪湖鎮五屆里長交棒閨密競選 相擁而泣場面溫馨

相關新聞

桃敬老卡 明年可扣抵200點上肌力課

桃園運動人口比例去年百分之八十五點一創歷年新高，規律運動人口比例百分之三十五點七居六都第三，市府分析數據成長主因民眾接觸運動的門檻降低，未來推廣除了長者可用敬老愛心卡點數折抵肌力課程費用，也將持續增建各項運動設施，實踐全民運動理念。

制度缺口？廢棄車占用私人土地 桃議員盼比照台中納管

廢棄車占用路外停車空間屢見不鮮，桃園去年訂自治條例整頓公有地，今年1月上路至今移置逾80輛，民代指台中整頓廢棄車有納入私人土地，桃園跟進；桃園副市長蘇俊賓表示，台中處理私人土地廢棄車已發生爭議，若能排除發生爭議的原因，研議納管。

掌握失智者行蹤 苗推智慧定位鞋墊

苗栗約有九千五百多名失智者，申請愛心手鍊僅四百一十七人，且僅能被動掌握行蹤，縣府近日與有創科技股份有限公司簽約合作，推出智慧定位鞋墊，家屬及照顧者可隨時掌握失智者行蹤，如果超出設定活動範圍，還會發出警示，安全守護再升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。