中壢區普強里里長江長榮。圖：翻攝自江長榮FB

2026年九合一選舉11月28日登場，桃園市中壢區普強里卻出現桃園地方自治史上首次里長參選「0人登記」記錄，令計畫退休交棒的7連霸現任里長江長榮擔心後繼無人，透過臉書管道急徵「有志之士」登記參選該里里長，選務單位破天荒辦理第二次里長參選登記，今(10)日是二次登記第一天，截至下午3時許，終於迎來1人登記，「後繼有人」讓江長榮終於暫放心中懸念。

桃園市中壢區普強里出現桃園地方自治史上首次里長參選「0人登記」記錄，令計畫退休交棒的7連霸現任里長江長榮擔心後繼無人，透過臉書管道急徵「有志之士」登記參選該里里長。圖：翻攝自江長榮FB

九合一選舉登記至本(9)月4日結束，桃市13個行政區應選里長總共529席，卻出現中壢區普強里長「無人登記」罕見現象，普強里「老里長」江長榮7月間屆齡退休，並事先周知里內「決定退休不再連任」，急尋接班人，奈何登記截止，卻無人登記，十分著急。江長榮說，如果第二次公告仍無人登記，最後里長變官派，將是全台首例，「如果這樣，我對不起里民，造成里民不便」。

普強里「老里長」江長榮7月間屆齡退休，並事先周知里內「決定退休不再連任」，急尋接班人，奈何登記截止，卻無人登記。圖：翻攝自江長榮FB

桃園市選委會、中壢區公所表示，中壢區普強里本月4日登記截止「無人登記」，辦理第二次公告領表登記，也是今年九合一選舉全台首例，自本月7日起領表、今日起至14日開放第二次登記，如果最後仍無人登記，由區公所依地方制度法規定遴聘代理里長至任期結束。

中壢區公所選務單位公告第二次普強里長領表登記，目前總共5人領表，截至今日下午3時許，終迎來1人登記。圖：翻攝自江長榮FB

今年7月剛滿65歲的江長榮說，他在普強里擔任7屆里長，感謝里民28年來的支持照顧，讓他連續6次同額競選，今年滿65歲的他，人生邁向另一階段，想要「遊山玩水、含飴弄孫」，享受退休生活，因而在7月18日宣布退休，提早十天，希望住在普強里、戶籍不在普強里的人，只要在期限內遷戶籍均可參選為里民服務，「想不到我等到9月4日下午5點半，還是沒人報名，成為全國唯一里長選舉未有人報名的里」。

江長榮表示，在宣布退休不再連任前，他早已向鄰長、環保志工告知想法，希望「找到接班人」，奈何沒有人要接，並在過程中到處找人，曾徵詢3個人都無意願，不得已在7月18日公開PO文徵求登記參選里長，沒想到第一輪竟無人登記參選，他只好公開PO文徵求里長，「誠邀有志之士為加入為普強里服務」。

據悉，中壢區公所選務單位公告第二次普強里長領表登記，目前總共5人領表，截至今日下午3時許，確定1人登記，因證件準備不足，預計會進行補件。得知「後繼有人」後，江長榮表示，將會依承諾傾囊相授28年的里長服務經驗，傳承為里民服務精神。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老里長安心交棒！中壢普強里破天荒二次登記 首日迎1人參選