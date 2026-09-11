一旦行人、機車或自行車進入大型車視野死角，駕駛人可能無法及時察覺，容易形成交通事故風險。圖：警方提供

配合「115年交通安全月」，桃園市交通警察大隊於昨(10)日下午在楊梅區水美國民小學辦理「交通安全月－大型車周邊用路安全宣導」活動，特別將大型車開進校園，安排學童輪流坐上大型車駕駛座，親自體驗大型車視野死角。當同學明明就站在車輛周邊，坐在駕駛座上的學童卻「完全看不到」，讓原本課本上的交通安全知識，瞬間成為最直接、最有感的實際體驗。

學童輪流坐上大型車駕駛座，親自體驗大型車視野死角。圖：警方提供

交大表示，交通部將每年9月訂為「交通安全月」，今(115)年宣導主軸為「停讓文化、機車安全」。警方指出，大型車因車體高、大且長，駕駛座周邊存在多處視野死角，加上轉彎時會產生「內輪差」，且車輛重量大、煞停距離較長，一旦行人、機車或自行車進入大型車視野死角，駕駛人可能無法及時察覺，容易形成交通事故風險。

為了讓交通安全教育不只是「用聽的」，此次活動由交大統籌，並邀集交通部公路局新竹區監理所中壢監理站、桃園市民防總隊交通義勇警察大隊宣導中隊、楊梅分局及水美國小共同參與，透過跨機關合作，以大型車實車體驗方式將交通安全觀念帶進校園。

活動現場由中壢監理站調用大型車輛，並搭配視野死角地墊及資訊告示牌，在車輛周邊標示出不同危險區域。最吸引學童注意的，就是實際坐上大型車駕駛座的體驗活動。當部分同學站在大型車車頭前方及車身周邊的視野死角區域時，駕駛座上的學童透過擋風玻璃及後視鏡觀察，才發現「明明離自己這麼近，竟然完全看不到」，也讓學童真正理解大型車駕駛人的視線限制。

警方藉此提醒學童，「你看得到大型車，不代表大型車駕駛看得到你」，行走或騎乘自行車時，應避免停留在大型車車頭前方、車身兩側及車尾等視野死角，尤其大型車準備轉彎時，更應主動拉開距離，不要搶快或從車輛旁邊穿越。

楊梅分局並針對大型車「內輪差」進行講解，說明大型車轉彎時，後輪行進軌跡會比前輪更靠近路口內側，因此即使站在車身旁看似還有空間，轉彎後仍可能進入車輪行進範圍。警方提醒行人、機車及自行車騎士，遇大型車開啟方向燈準備轉彎時，應保持安全距離，切勿與大型車併行或搶先通過。

除交通安全宣導外，活動也融入反詐騙及廉政宣導，透過互動問答及宣導品發放，提醒學童建立識詐、防詐觀念，面對網路遊戲點數、假冒親友、可疑訊息及不明連結時提高警覺，同時將廉潔誠信與法治教育融入日常生活，讓安全與守法觀念從小扎根。

交大隊長林東星表示，交通安全教育若能透過實際體驗，往往比單純文字宣導更加深刻。這次讓學童親自坐上大型車駕駛座，就是希望孩子們記住，「看得到車，不代表駕駛看得到你。」未來在道路上遇到大型車時，懂得主動遠離視野死角及內輪差範圍。

警方也呼籲，大型車駕駛行經路口、轉彎或進出巷道時，應確實減速並反覆確認車輛周邊狀況，落實停讓行人；行人、機車及自行車騎士則應與大型車保持安全距離，以「不搶快、不併行、遠離死角」保護自己。透過駕駛人與其他用路人彼此看見、相互停讓，共同落實「停讓文化、機車安全」，營造更加安全友善的桃園交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警前進水美國小宣導交通安全 學童體驗大車駕駛視線死角