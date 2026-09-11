掌握失智者行蹤 苗推智慧定位鞋墊

苗栗約有九千五百多名失智者，申請愛心手鍊僅四百一十七人，且僅能被動掌握行蹤，縣府近日與有創科技股份有限公司簽約合作，推出智慧定位鞋墊，家屬及照顧者可隨時掌握失智者行蹤，如果超出設定活動範圍，還會發出警示，安全守護再升級。

中央長照三點○今年推出「智慧科技輔具全租賃制度」，首批開放移位、移動、沐浴排泄、安全看視及居家照顧床等十七項智慧科技輔具申請，每三年最高給付六萬元；苗栗縣政府與有創科技簽約提供智慧定位鞋墊服務，三溫飽餐飲股份有限公司昨捐出一百三十雙鞋墊拋磚引玉，副縣長邱俐俐代表接受並致贈匾額感謝。

有創長照事業部行銷長施凱鈞說，失智者有時會忘了回家的路，但因排斥扯掉或忘了配戴定位、聯絡資訊的工具，容易發生失聯，定位鞋墊隱密性較高，隨身即時發報，透過手機、電腦等裝置，遠端監看行蹤，也能進一步設定範圍，超出範圍就會發出警示，降低失聯及安全風險。

三溫飽品牌長謝奇恩指出，回饋社會捐贈一百三十雙智慧定位鞋墊，送愛心到苗栗，協助提升失智者安全，希望捐贈是一個善循環，拋磚引玉更多企業投入社會福利。

苗栗縣政府依失智症盛行率推估，全縣約有九千五百二十二名失智者，有些不認為自己失智，不喜歡被標籤化，因此懷疑、抗拒愛心手鍊、縫製名牌等工具；縣府表示，七月上路新制，智慧科技輔具全租賃制度可以多多利用申請。