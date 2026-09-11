桃敬老卡明年可扣抵200點上肌力課

桃園運動人口比例去年百分之八十五點一創歷年新高，規律運動人口比例百分之三十五點七居六都第三，市府分析數據成長主因民眾接觸運動的門檻降低，未來推廣除了長者可用敬老愛心卡點數折抵肌力課程費用，也將持續增建各項運動設施，實踐全民運動理念。

運動部全民運動署調查，桃園運動人口比例去年百分之八十五點一高於全國平均，而規律運動人口比例從二○一九年百分之三十二點六逐步增至去年百分之三十五點七，運動場館使用人次也從二○二一年一百六十八萬名成長到五一二萬七八九人次，樂齡與身障族群也都呈現成長趨勢。

體育局長許彥輝表示，桃園運動人口持續上升，主要透過多元政策降低市民參與運動門檻，包括敬老愛心卡及運動卡提供補助優惠，推動「運動ｉ臺灣二點○」、體育團體活動、孕產婦及青少年分眾運動方案，讓不同年齡及需求的市民都能找到適合的運動方式，逐步養成規律運動習慣。

桃園因應樂齡人口增加，明年各運動中心規畫加開樂齡肌力課程，長者可用敬老愛心卡點數折抵課程費用，每周一次、每次二百；針對青壯年則有市民卡特約場館優惠，孕產婦則結合婦幼醫院，依不同孕期提供低強度且合適的運動。市府也將打造親子樂齡運動科技館，導入ＡＩ科技，滿足各年齡層需求。

許彥輝也說，未來除了持續推動中壢體育園區招商建設，國民運動中心及各式場館增修改善腳步也不會停滯，另有三處公園會增設慢跑道，提升既有公園運動機能。