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陽明交大桃園蓋醫院歸功誰？藍綠互槓激辯

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
陽明交大在桃園蓋醫院是誰的功勞，民進黨桃園市議員張曉昀（右）與桃園市新聞處長羅楚東今在議場激辯。圖／翻攝自桃園市議會官網
陽明交大在桃園蓋醫院是誰的功勞，民進黨桃園市議員張曉昀（右）與桃園市新聞處長羅楚東今在議場激辯。圖／翻攝自桃園市議會官網

陽明交大計畫在桃園機捷A19站周邊校地蓋醫院，近期準備招商，引發藍綠爭論功勞歸誰。民進黨桃園市議員張曉昀今批張善政市府團隊故意不提前朝規畫努力，抹殺前市長鄭文燦功勞，市府則強硬回擊內容皆有所本，絕無刻意扭曲。

張曉昀指出，市府今年9月2日新聞稿稱2019年與陽明交大簽合作意向書時，陽明交大是以研發教育為導向，張善政市府上任後才盤點醫療量能，逐步將園區整形為附設醫院，此說法讓地方納悶，因為前朝鄭市府2019年新聞稿就有說要發展國際醫療資源，提升周邊地區醫療資源，張市府不應該抹殺前朝的努力與功勞。

桃園市新聞處長羅楚東表示，經檢視歷年專案列管紀錄，國立陽明交通大學曾於2022年8月向市府說明「尚無規畫設置醫療院所」，同年10月24日前市長鄭文燦發函回覆同意不蓋醫院，雙方就智慧醫療產學創新合作方向發展。直至張善政市長上任後，2025年3月3日的雙邊會議，教育局主動提出轉向合作成立醫院議題，獲校方同意。

羅楚東指出，議員以市府2019年4月16日新聞稿出現「國際醫療醫院」一詞，指稱張市府抹煞前朝鄭市長心血，但議員若進一步查證後續發展，即可發現鄭市長2022年已同意「不設立醫院」，至鄭市長卸任前，會議記錄中再無設立醫院的相關討論，歷程皆有列管紀錄可查。

羅楚東進一步指出，前市府團隊與陽明交大的合作立意良善，然而考量桃園整體發展及市民對充沛醫療資源的迫切需求，張市長上任後，積極指示相關局處重新評估用地效益。因此，市府團隊於2025年主動向陽明交大爭取，將原先無醫院規畫的產學專區，轉型為實質提供醫療服務的「附設醫院」，此一構想最終也順利獲得校方認同與全力支持。

羅楚東強調，市府所發布的新聞稿內容皆有所本，絕無刻意扭曲，而是依據歷次會議紀錄，向市民如實報告市政推動的真實歷程與轉折。特定議員不查證，反過來攻擊市府，令人遺憾，呼籲放下成見，共同攜手，為桃園市民打造更完善、更優質的醫療環境。

陽明交大 藍綠 醫院

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