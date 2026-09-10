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吳子嘉明公布竹北民調 邱臣遠：削弱白營參選正當性、操作棄保

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠。圖／民眾黨提供
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠。圖／民眾黨提供

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受「飛碟晚餐」專訪，主持人王淺秋透露，美麗島電子報董事長吳子嘉明天將公布竹北市長民調。邱臣遠直言結果「可想而知」，預料自己一定會被做得很低，就是想削弱民眾黨參選的正當性，後續就是要操作棄保，強調真正最準的民調仍是投票結果。

王淺秋表示，國民黨中央近期希望由國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩居中協調，盼吳子嘉撤回對邱臣遠等人的告發。她詢問吳子嘉，吳回應自己並非國民黨員，「為什麼要聽徐欣瑩指揮」，吳子嘉另告知，明天周五將公布一份美麗島竹北市長民調，詢問邱臣遠是否已做好心理準備。

邱臣遠表示，從參選至今，各種民調與傳聞不斷，吳子嘉立場也相當明確，因此「民調還是民調」，真正哪一天的民調最準，答案就是投票日，既然大家都已完成登記，就各自努力，以政策論述及參選人條件接受選民評比。

被追問預料明天民調結果如何，邱臣遠直言「可想而知，沒有什麼好猜的，一定是把我們打很低，後面想要操作棄保」，吳子嘉只是忠實執行他的業務，而他與團隊現在沒有退路，「只能往前衝」。

邱臣遠並指出，他認為相關訊息持續出現，就是想削弱民眾黨參選的正當性，再於選戰後期操作棄保；至於徐欣瑩選情是否因此受影響，「他們自己最清楚」。

談到地方實際感受，邱臣遠說，自己接觸的部分選民對徐欣瑩近期表現反應較激烈，也曾有人直接向他表示，「我挺你，但縣長我可能很難」，類似聲音不少；不過對於外界所稱徐欣瑩民調崩跌，他則不願評論。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受「飛碟晚餐」專訪，主持人王淺秋透露，美麗島電子報董事長吳子嘉明天將公布竹北市長民調。圖／取自「飛碟晚餐 王淺秋時間」YT直播
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受「飛碟晚餐」專訪，主持人王淺秋透露，美麗島電子報董事長吳子嘉明天將公布竹北市長民調。圖／取自「飛碟晚餐 王淺秋時間」YT直播

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