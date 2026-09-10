高虹安挺不挺？邱臣遠：竹市藍白合示範區「各自努力不讓她為難」

竹北藍白合破局，新竹市長高虹安是否跨過頭前溪替民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台受關注。邱臣遠今表示，高虹安市政、連任及議員輔選行程繁重，新竹市又是藍白合作重要區域，「不要讓高市長為難」，也坦言相信她承受一定藍營壓力。

邱臣遠今晚接受主持人王淺秋「飛碟晚餐」直播專訪。王淺秋問及，高虹安至今尚未出現在邱臣遠競總、登記等重要場合，外界也關注兩人昔日市府搭檔關係，高虹安是否已敲定替邱站台的時間？

邱臣遠表示，高虹安現階段最重要的仍是新竹市政工作，市府及議會也正值重要議程，加上她自己同樣要拚連任，從務實角度而言，新竹市目前又是藍白合作相當重要的示範區，因此應尊重高虹安個人意願。

邱臣遠說，竹北與新竹市僅一溪之隔，但竹北目前是藍白高度競爭的選區，他自己也不是會主動拜託別人的人，「不要讓高市長為難」。尤其民眾黨在新竹市推出7名議員參選人，希望高虹安協助拉抬，但國民黨同樣有不少尋求連任或新投入選戰的議員需要她輔選。

被問及高虹安是否因竹北藍白競爭而有所顧慮，邱臣遠表示，高虹安目前是無黨籍，必然會有一些壓力，「這個部分還是要替她考慮一下，也要尊重她個人的意願」。

至於外界傳出「高虹安不挺邱臣遠」，邱臣遠則表示，許多人刻意製造劍拔弩張的氛圍，但他認為沒有必要解釋這些傳聞。他與高虹安過去在立法院是4年戰友，2022年高虹安參選新竹市長時，民眾黨全力支持；他卸任立委後赴新竹市，也是在高虹安最辛苦時協助穩定市政。

邱臣遠表示，如今新竹市政穩定，黨有新的需要，他便轉往竹北投入另一個戰場，「大家各自努力」，外界不必刻意製造兩人之間的矛盾。