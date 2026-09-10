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影／大園體育園區動土　張善政：7.69億元打造全民運動新場域

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市新建工程處副處長許維庭進行工程簡報。記者陳恩惠／攝影
桃園市新建工程處副處長許維庭進行工程簡報。記者陳恩惠／攝影

桃園市長張善政今天下午出席「大園體育園區新建工程開工動土典禮」，宣布投入7.69億元興建桃園第3座體育園區，工期700日曆天，預計2029年上半年完工，提供大園居民更完善的運動休閒空間。

張善政表示，桃園持續推動全民運動及運動設施均衡布建，今天上午才啟用龍岡全民運動館，下午接著為大園體育園區開工，兩項建設陸續推進，盼讓市民不必遠行，在日常生活圈內就能使用完善的運動設施。

張善政指出，隨著航空城建設逐步推進，安置住宅及周邊生活機能陸續成形，大園地區人口及運動休閒需求也會持續增加。大園體育園區未來將提供游泳、健身、球類運動及戶外休憩等多元功能，兼顧兒童、青年、一般民眾及樂齡族群需求，成為結合運動、休閒及社區交流的公共場域。

新建工程處表示，大園體育園區基地位於大園區園科路與科三街交界處、公醫公園西南側，基地面積約2.97公頃，規劃興建地上2層、地下1層建築，總樓地板面積約2,496坪，整體工程經費約7.69億元。

場館1樓規劃25公尺、6水道室內溫水游泳池，並設置SPA池、兒童池、男女蒸氣室及烤箱，另有超過150坪體適能中心及多功能教室；2樓則規劃綜合球場及桌球室，綜合球場可彈性配置2座籃球場或8座羽球場，桌球室配置5組球桌。

新工處指出，園區也將完善停車及人車動線，地下1層設置40席汽車停車位，地面設置61席機車停車位，車輛出入口集中於科三街，並規劃人車分流，以提升場館使用及周邊通行安全。

在整體景觀規劃上，建築量體順應基地既有地形，結合公醫公園自然地景、生態滯洪設施及綠地景觀，並串聯步道、廣場與休憩空間，讓室內運動設施與戶外環境相互連結。場館也規劃草坡、草街等景觀元素，降低建築量體與周邊公園的隔閡。

新工處表示，本案已取得銀級綠建築及合格級智慧建築標章，並達到1+級高能效建築認證，同時導入無障礙環境。工程預計2029年上半年完工，未來將交由專業團隊營運管理，盼補足大園地區運動設施需求，提供親子、樂齡及一般市民更多元的運動休閒選擇。

大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影
大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影

大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影
大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影

大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影
大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影

大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影
大園體育園區今舉行開工動土，市府投入7.69億元打造全民共享運動新場域。記者陳恩惠／攝影

張善政 體育 運動

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