新豐農地遭拌入不明物料飄惡臭 竹縣府追查竟來自台中食品業者

新竹縣新豐鄉一處農地昨天被發現堆置不明太空包並散發惡臭，縣府環保局稽查發現，內容物疑來自台中食品加工汙泥再利用業者，已勒令停工清除，今天啟動清運；環保局認定違法事證明確，將依空汙、廢清法開罰並溯源查處。

環保局表示，昨接獲民眾陳情，新豐鄉一處農地堆置大量不明太空包，現場進行整地、攪拌作業時還散發濃烈異味，隨即派員會同相關人員前往稽查。

經查現場太空包內的物料，疑似為台中市某食品加工汙泥再利用業者產製的有機質肥料原料。環保局當場要求行為人停止不當作業並改善現況，同時要求將堆置及已拌入農地的物料全數清除。

環保局指出，經持續督促及監控，行為人今天已啟動清運，陸續分批將現場堆置的太空包載離，至於已經拌入農地的物料，也同步分批開挖移出。稽查人員全程掌握清運進度，後續將持續列管追蹤，直到農地恢復原狀。

針對現場散發惡臭異味，環保局認定已違反「空氣汙染防制法」第32條規定，將依同法第67條處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰；另現場物料未依再利用許可相關規定處置，涉及違反「廢棄物清理法」第39條，將依第52條處6000元以上、300萬元以下罰鍰。

至於這批物料的來源及流向，環保局表示，已整理現場稽查事證，將正式函請台中市政府環保局同步查處，追查疑似食品加工汙泥再利用業者的產品管理及流向，進一步釐清相關責任。

環保局表示，農地土壤安全及居民生活品質是環境稽查重點，此案能在短時間內掌握情況並要求清除，與民眾及時通報有關。未來將加密巡查頻率，也提醒地主不要接受來源不明的土石或肥料原料堆置，民眾若發現可疑傾倒或刺鼻異味，可立即通報公部門查處。