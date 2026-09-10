男子胸痛求助…苗栗三義消防分隊訓練即戰力 迅速初步排除心臟疾病送醫

苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊三義分隊，今天上午執行中級緊急救護技術員（EMT-2 ）複訓胸悶、胸痛相關救護技能，一名65歲男子因胸痛求助，救護人員訓練化為實戰，迅速處置初步排除心臟疾病，送醫進一步檢查治療。

65歲男子突然胸痛，家屬上午11點多開車載至三義分隊求助，分隊當時正進行EMT-2 胸悶、胸痛相關救護技能複訓，立即暫停直接轉化實戰，迅速評估、量測生命徵象及十二導程心電圖（EKG）檢查，初步排除心臟疾病，緊急送往醫院更詳細檢查，診斷並非心臟相關疾病，後續由醫療團隊持續評估。

消防局指出，救護人員平時的訓練，就是為了關鍵時刻能夠立即上手，三義分隊今天救護案例，顯示訓練即戰力，守護民眾安全。