竹北藍白合作現曙光？李乾龍拋好消息 徐欣瑩、邱臣遠陣營回應了

國民黨副主席李乾龍今表示，竹北藍白已有相當共識，近日將有好消息。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室稱藍白反金權政治方向一致；民眾黨竹北市長參選人邱臣遠團隊批國民黨中央、地方說法矛盾；國民黨新竹縣黨部則表示待黨中央指示辦理。

李乾龍今天被問及縣市長選情時表示，針對竹北的爭議，國民黨與民眾黨雙方已有相當程度共識，不會因為地區性「小小的摩擦和挫折」，影響整體合作大局，相關協調近日將有好消息，他對藍白合作仍深具信心。

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，民眾黨主席黃國昌今天指出，鄭朝方家族「地皮也在搞、光電也在搞，肥油賺得飽飽。」徐維遠表示，這項觀察符合新竹縣民的心聲，因此藍白反對金權政治的方向一致、目標也相同。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉表示，民眾黨無論在中央或地方，一路以來始終如一、態度一致。政黨合作應建立在彼此尊重與誠信的基礎上；反觀國民黨，黨中央與地方黨部的說法經常前後矛盾、步調不一，持續透支社會大眾的信任與。

黃心愉強調，選戰剩下八十天，民眾黨與邱臣遠參選人會持續按照既定步調穩健向前邁進，端出扎實的政見與願景，全力爭取選民認同、贏得勝選。

對於相關「好消息」國民黨新竹縣黨部表示，待黨中央指示辦理。