清大桃醫變科教館！綠批亂改政策 張善政回嗆「您去當校長，您來蓋」

桃園市政府與清華大學簽訂合作備忘錄在機場捷運A16周邊興建醫院，日前傳計畫破滅，雙方合作方向改蓋科學教育館，綠營民代反映地方失望，認為此地最好還是蓋醫院，批評市長張善政「亂改政策」；張善政則強硬回擊「您去當清華校長，您來蓋」。

民進黨桃園市議員魏筠表示，青埔地區的民眾還是希望機捷A16站周邊能蓋醫院，目前陽明交大在機捷A19站有具體發展，陽明交大本身也有醫學系所，建議市府該考慮將土地收回，將A16站土地交給陽明交大發展。

張善政表示，收回土地茲事體大，不僅要看2校願不願意，陽明交大也準備要招商，招商條件都是以A19站這塊土地規畫，所以不太可能。而清大最新的合作計畫包含科教館及智慧醫療設施，可見校方沒有完全放棄，已回函要求清大針對此部分再具體說明。至於民眾擔心陽明交大基地周邊交通，未來等衛福部同意興辦計畫後會一併檢討調整。

民進黨議員張曉昀指出，市長張善政在大園市政說明會有宣布機捷A16站周邊土地未來要蓋科教館，但事前都沒提過，工作報告也沒有講，希望改善；張善政回應，科教館計畫市府內部已經研議2年了，因為還沒有成熟，後續還要請專家學者評估，在評估結果出來之前，不宜對外宣布太多。

張曉昀也指青埔地區人口成長迅速，機捷A16基地應該以醫療資源為優先，遠勝於蓋科教館，也批評張善政「現成的地弄不成就亂改政策」，質疑科教館設置於此的必要性；張善政除強調清華已無法推動A16基地蓋醫院的計畫，也強硬回擊張曉昀「您去當清華校長，您來蓋」。他也說，雖然土地可以收回來，但市府沒這個打算，雙方朝其他方向努力。