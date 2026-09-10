快訊

iPhone 18 Pro各國售價比一比！飛日韓買可能更貴 台灣Duo比美國高1.7萬

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

清大桃醫變科教館！綠批亂改政策 張善政回嗆「您去當校長，您來蓋」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
機場捷運A16站清大桃園醫院基地改朝科教館方向發展，民進黨桃園市議員張曉昀（右）批市府亂改政策，市長張善政回嗆「您去當清華校長，您來蓋」。圖／翻攝自桃園市議會
機場捷運A16站清大桃園醫院基地改朝科教館方向發展，民進黨桃園市議員張曉昀（右）批市府亂改政策，市長張善政回嗆「您去當清華校長，您來蓋」。圖／翻攝自桃園市議會

桃園市政府與清華大學簽訂合作備忘錄在機場捷運A16周邊興建醫院，日前傳計畫破滅，雙方合作方向改蓋科學教育館，綠營民代反映地方失望，認為此地最好還是蓋醫院，批評市長張善政「亂改政策」；張善政則強硬回擊「您去當清華校長，您來蓋」。

民進黨桃園市議員魏筠表示，青埔地區的民眾還是希望機捷A16站周邊能蓋醫院，目前陽明交大在機捷A19站有具體發展，陽明交大本身也有醫學系所，建議市府該考慮將土地收回，將A16站土地交給陽明交大發展。

張善政表示，收回土地茲事體大，不僅要看2校願不願意，陽明交大也準備要招商，招商條件都是以A19站這塊土地規畫，所以不太可能。而清大最新的合作計畫包含科教館及智慧醫療設施，可見校方沒有完全放棄，已回函要求清大針對此部分再具體說明。至於民眾擔心陽明交大基地周邊交通，未來等衛福部同意興辦計畫後會一併檢討調整。

民進黨議員張曉昀指出，市長張善政在大園市政說明會有宣布機捷A16站周邊土地未來要蓋科教館，但事前都沒提過，工作報告也沒有講，希望改善；張善政回應，科教館計畫市府內部已經研議2年了，因為還沒有成熟，後續還要請專家學者評估，在評估結果出來之前，不宜對外宣布太多。

張曉昀也指青埔地區人口成長迅速，機捷A16基地應該以醫療資源為優先，遠勝於蓋科教館，也批評張善政「現成的地弄不成就亂改政策」，質疑科教館設置於此的必要性；張善政除強調清華已無法推動A16基地蓋醫院的計畫，也強硬回擊張曉昀「您去當清華校長，您來蓋」。他也說，雖然土地可以收回來，但市府沒這個打算，雙方朝其他方向努力。

張善政 校長 清大 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

八德可望再增可負擔住宅 張善政喊話中央加速審議自治條例

下樓即商場、出門就是捷運站！桃園首件捷開案簽約 開發價值近30億元

桃園總預算 歲出1872億創新高

桃園平鎮國小校舍動土 張善政：9.5億元建校滿足就學需求

相關新聞

清大桃醫變科教館！綠批亂改政策 張善政回嗆「您去當校長，您來蓋」

桃園市政府與清華大學簽訂合作備忘錄在機場捷運A16周邊興建醫院，日前傳計畫破滅，雙方合作方向改蓋科學教育館，綠營民代反映地方失望，認為此地最好還是蓋醫院，批評市長張善政「亂改政策」；張善政則強硬回擊「您去當清華校長，您來蓋」。

桃園運動人口創新高 敬老卡明年可扣200點上肌力課

推廣全民運動，桃園市運動人口比例去年達85.1％、創歷年新高，規律運動人口比例35.7％、居六都第3。市府表示，將持續擴大相關政策，除明年各運動中心加開樂齡肌力課程，每周可用200點敬老點數上課；另將新增6座棒壘球場、3處公園慢跑道，並在楊梅體育園區打造無障礙壘球、籃球及匹克球場，從軟硬體提高市民規律運動意願。

新竹高翠路氣爆受災戶修復達7成5 竹市完成2421家餐館業全面清查

新竹市高翠路今年6月9日發生氣爆事故，市長高虹安今說，氣爆案共造成61戶民宅受損，經市府動支災害準備金協助災後復原，目前已修復46戶，預計於今年12月底前可協助各受災戶完成修繕、補助及慰問等作業。同時，為從源頭防範公共安全隱患，消防局規畫並會同相關局處於首日進行餐館業聯合稽查，清查竹市餐館業液化石油氣使用情形 ，經歷時近3個月，已於9月7日完成全市2421家商業登記立案餐館檢查與輔導。

台水15日施工 桃園1.5萬戶停水至少20小時

台灣自來水公司配合觀音區廣福自辦市地重劃區開發，15日將辦理「觀音區新生路938巷路口斷管連絡工程」，施工期間將實施停水，影響範圍包含大園、觀音共12里，影響住戶達1.5萬戶。因時間長達20小時，台水及桃園市經濟發展局呼籲民眾儲水備用。

大型車卡卡 苗栗市維勝街路窄易進難出

苗栗市維勝街寬僅3.5公尺至4公尺，一輛大貨車日前導航進入，卻無法前進轉出去，只好原路倒退十多分鐘脫困，當地維祥里長周靖凱說，類似案例層出不窮，「卡」車擋都擋不住，這次還好未波及其他人車，提醒大車駕駛最好繞道而行。

「苗栗野奢」賞田園之美

野奢旅遊深入苗栗自然田園，造訪鄉野間的美術館，建築師兼收藏家花費廿年琢磨，運用木雕、木作家具融入整體建築，有行旅包園櫟莊園，感受生態、藝術與音樂會。造訪膠彩畫家。拜訪台日夫妻攜手打造土地共生的好珈農莊。「銅鑼茶廠」以永續工法順應自然而耕種，旅人將親手摘茶體驗茶農生活。旅宿入住彷彿森林美術館的寨酌然野奢莊園，享受田野間的隱居別墅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。