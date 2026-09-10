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聯合稽查新明市場　中壢警取締違停違攤今年已破2000件

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
中壢分局昨針對新明市場及周邊道路執行聯合稽查。圖／中壢分局提供
中壢分局昨針對新明市場及周邊道路執行聯合稽查。圖／中壢分局提供

桃園市中壢新明市場平日採買人潮眾多，周邊攤商及車流密集。中壢分局統計，今年1月3日起至9月9日止，已投入警力1308人次，累計取締違規停車983件、違規設攤1055件及扣攤14件。

中壢分局於昨（9）日上午10時30分，與桃園市經發局、環管處、衛生局及中壢區公所共同執行聯合稽查勤務，針對新明市場及周邊道路執行聯合稽查，共出動20名警力，分兩梯次加強巡查。警方除維持交通秩序，也針對違規停車、違規設攤、行人違規及車輛未停讓行人等情形加強稽查取締。

本次勤務共取締違規停車21件、違規設攤5件。統計自今年1月3日起至9月9日止，中壢警分局已投入警力1308人次，累計取締違規停車983件、違規設攤1055件及扣攤14件，持續維護市場周邊道路秩序與行人通行空間。

中壢分局長林鼎泰表示，新明市場周邊人潮、車流集中，駕駛行經市場及路口時，務必減速慢行、提高警覺，並落實「車輛停讓行人」；行人也應遵守號誌、行走行人穿越道，切勿任意穿越道路。警方將持續結合相關單位加強巡查及違規取締，共同營造安全、順暢的市場交通環境。

中壢分局昨針對新明市場及周邊道路執行聯合稽查。圖／中壢分局提供
中壢分局昨針對新明市場及周邊道路執行聯合稽查。圖／中壢分局提供

中壢 違停 市場

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