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桃園運動人口創新高 敬老卡明年可扣200點上肌力課

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市運動人口比例去年達85.1％、創歷年新高。體育局表示，將持續擴大相關政策，包括明年各運動中心加開樂齡肌力課程，每周可用200點敬老點數上課。圖／桃園市體育局提供
桃園市運動人口比例去年達85.1％、創歷年新高。體育局表示，將持續擴大相關政策，包括明年各運動中心加開樂齡肌力課程，每周可用200點敬老點數上課。圖／桃園市體育局提供

推廣全民運動，桃園市運動人口比例去年達85.1％、創歷年新高，規律運動人口比例35.7％、居六都第3。市府表示，將持續擴大相關政策，除明年各運動中心加開樂齡肌力課程，每周可用200點敬老點數上課；另將新增6座棒壘球場、3處公園慢跑道，並在楊梅體育園區打造無障礙壘球、籃球及匹克球場，從軟硬體提高市民規律運動意願。

根據運動部全民運動署去年運動現況調查，桃園運動人口比例85.1％，連續2年維持歷年高點，高於全國83.3％；規律運動人口比例則從2019年的32.6％逐步增至去年35.7％。另運動場館使用人次從2021年168萬3964人次，增至去年512萬789人次，成長204％，其中樂齡族群66萬165人次、身障者11萬1031人次，分別較2021年成長186％及162％。

體育局表示，因應樂齡人口增加，明年將從鼓勵長者免費使用運動設施，進一步走向規律肌力訓練，各運動中心規畫加開樂齡長者肌力課程，每周1次、可使用200點敬老點數，每月安排4堂不同課程，希望強化長者肌力並養成規律運動習慣。

青壯年方面，市府將持續推動運動卡，以23歲至65歲民眾及孕產婦等為主要對象，持市民卡即可到特約場館享補助優惠，並持續邀請符合資格的民營場館加入，擴充運動據點。孕產婦則結合婦幼醫院，依不同孕期提供散步、游泳、孕婦瑜珈及低強度有氧等建議。

運動設施方面，體育局表示，桃園預計新增6座棒壘球場，滿足學校及團體球隊訓練需求；因目前尚無身心障礙者專屬戶外運動場地，市府規畫在楊梅體育園區設置無障礙壘球場、籃球場及匹克球場，另選定3處公園增設慢跑道，提升既有公園運動機能。

市府也將持續推動中壢體育園區、龍岡全民運動館、龜山樂活運動館、大園體育園區、龍潭國民運動中心及桃園市親子及樂齡運動科技館等場館。其中親子及樂齡運動科技館將導入AI科技運動及體適能檢測，提供個人運動處方，並規畫親子科技運動空間，透過分齡、分時段方式服務兒童、親子及樂齡族群，提升運動設施可近性。

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