新竹高翠路氣爆受災戶修復達7成5 竹市完成2421家餐館業全面清查

新竹市高翠路今年6月9日發生氣爆事故，市長高虹安今說，氣爆案共造成61戶民宅受損，經市府動支災害準備金協助災後復原，目前已修復46戶，預計於今年12月底前可協助各受災戶完成修繕、補助及慰問等作業。同時，為從源頭防範公共安全隱患，消防局規畫並會同相關局處於首日進行餐館業聯合稽查，清查竹市餐館業液化石油氣使用情形 ，經歷時近3個月，已於9月7日完成全市2421家商業登記立案餐館檢查與輔導。

高虹安表示，針對房屋結構未受損（如牆面坍塌、梁柱歪斜等需進一步進行結構鑑定或支撐）、但仍有其餘建築或財物受損（不含汽機車）住戶，由市府動支災害準備金先行協助修復，配合專業估算或鑑定，並依金額全額代墊。

受災民眾於洽商估算受損項目時，由市府委任的相關公會或專業人員會同辦理。估算或鑑定完成後，市府將依據專業人員估算或鑑定金額，由市府「全額代墊」撥付求償修繕補助金予受災戶。同時，受災戶於領取款項時，須簽署債權讓與契約，將對私人肇事第三人損害賠償請求權無償讓與市府，後續由市府統一追償，免去市民面對繁複訴訟的奔波之苦。

高虹安說，針對這起氣爆事故，為確保竹市餐館業消費安全、防患於未然，已責成消防局等單位於6月15日啟動商業登記立案2421家餐館業全面清查作業，並於3個月內執行完畢。消防局已於9月7日完成清查及輔導作業，停歇業場所計487家、未使用天然氣及液化石油氣場所計149家、使用天然氣場所計767家，使用液化石油氣場所計1018家。

高虹安指出，使用液化石油氣場所中，串接使用量達80公斤以上，依法應列管計265家，消防局檢查液化石油氣串接使用量、安全維護設施及安全管理，其中134家不符合規定，經消防局給予行政指導後複查，仍有3家不合規定，消防局已要求3家場所於9月底前完成改善，屆期複查未改善將依法合計裁罰8萬元，另針對清查時不符合規定，於複查時改善的場所，將持續不定期追蹤檢查，防範場所再度違反法令規定，確保餐館業公共安全。

消防局說明，液化石油氣串接使用量達80公斤以上，消防局均依法列管，瓦斯行在完成場所管線安裝後，必須向在地消防機關申報，如果場所安全設施及安全維護不符合規定，依法不得供氣，瓦斯行對於販售的瓦斯容器（即俗稱的瓦斯桶），必須明確標示瓦斯行號及電話，消防局於這次清查餐館業時一併清查液化石油氣供氣源頭的瓦斯行是否有違規供氣、未依規申報及瓦斯容器未合格標示，共查獲8家瓦斯行違規，其中1家為新竹市所轄，7家為其他縣市所轄，合計裁罰54萬元。

消防局指出，液化石油氣使用場所，串接使用量最高不得超過1000公斤，依據串接使用量安全設施及安全維護有分級規定，備用的液化石油氣，營業場所不得超過80公斤，一般家庭不得超過40公斤，這次清查針對所有餐館業均發送行政指導單，提醒業者加強自主安全維護，確保場所公共安全。

市長高虹安今說，氣爆案共造成61戶民宅受損，經市府動支災害準備金協助災後復原，目前已修復46戶，預計於今年12月底前可協助各受災戶完成修繕、補助及慰問等作業。圖／新竹市府提供