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大型車卡卡 苗栗市維勝街路窄易進難出

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市維勝街寬僅3.5公尺至4公尺，一輛大貨車日前導航進入，卻無法前進轉出去，只好原路倒退十多分鐘脫困。圖／周靖凱提供
苗栗市維勝街寬僅3.5公尺至4公尺，一輛大貨車日前導航進入，卻無法前進轉出去，只好原路倒退十多分鐘脫困。圖／周靖凱提供

苗栗市維勝街寬僅3.5公尺至4公尺，一輛大貨車日前導航進入，卻無法前進轉出去，只好原路倒退十多分鐘脫困，當地維祥里長周靖凱說，類似案例層出不窮，「卡」車擋都擋不住，這次還好未波及其他人車，提醒大車駕駛最好繞道而行。

周靖凱分享日前一輛大貨車導航，從苗栗市玉維路進入維勝街往南，他來不及攔阻，大貨車到了四維街「T」字路口，因車身過大，無法順利轉彎卡住，造成後方車輛堵塞及改道，大貨車由助手引導，原路倒退噜至玉維路後駛離，從復興路轉進維祥街。

周靖凱表示，維勝街寬3.5公尺至4公尺，但外地人不清楚，尤其是根據導航，類似案例不在少數，過去還曾發生35噸半聯結車載運20呎的貨櫃，導航進入維勝街工地要卸貨，結果卡在路中間，車子倒退過程，接連擦撞住戶遮陽板，及2輛機車、1輛轎車才脫困。

他指出，苗栗市田寮圳以東地區，維新、維祥及玉華、玉清里一帶，附近道路大多數6公尺以下，又有許多轉彎，大車容易進入難出，10多年前就曾有納入都市計畫重劃提議，但因住家密集，一直未有進一步，目前只能提醒用路人注意，尤其是大車最好改道行駛。

警方表示，大型車禁行路段僅有針對市區等特定路段，至於因為道路狹窄，並不會特別公告禁行，用路人自行審酌，車輛如果進入不熟悉的區域，駕駛人最好事先詢問清楚道路狀況及行駛路線，並搭配使用導航，以免車陷其中，影響行車安全。

苗栗市 導航 里長

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