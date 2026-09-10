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桃園總預算歲出1872億創新高

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政昨主持市政會議，會中通過「116年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，後續將送市議會審議。圖／市府提供
桃園市長張善政昨主持市政會議，會中通過「116年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，後續將送市議會審議。圖／市府提供

桃園市政府市政會議昨通過一一六年度總預算案，歲出編列一八七二點七七億元創新高，其中逾兩百億推動捷運及鐵路地下化與興辦社會住宅工程等。市長張善政也宣布，八德大湳森林公園開發案通過都委會審議，並納入可負擔住宅規畫，期盼行政院加速審議自治條例。

張善政昨主持市政會議，會中通過「一一六年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，後續將送市議會審議。市府指出，明年歲入編列一八○三點八○億元，歲入歲出差短六十八點九七億元，比今年縮減四十八點○三億元，張善政說，市府將持續落實財政紀律及債務管理。

市府說明，歲出以教育科學文化支出占三成五居首，包含國中小免費營養午餐菜色升級、生生喝鮮乳擴大至國中、補助公私立國中小教科書費，合計編列卅九億元，另投入四十億元興建幼兒園及學校。長者照顧包含敬老愛心卡升級、健保費補助與三節及重陽敬老金等共編一六六億元。

重大建設部分，航空城區段徵收工程編列一二二億元，停車場、道路、人行道及通學廊道卅一億元，社宅八處施工、十六處規畫設計編列五十七億元；捷運及鐵路地下化工程投入一六八億元。

桃園市政府首創推動「可負擔住宅」政策，繼中壢體育園區、機捷Ａ２０興南站開發區及航空城住宅等案後，市府也在上周審議通過將八德大湳森林公園整體開發案納入可負擔住宅規畫，相關開發區已有建商表達參與意願，預估有逾三百戶住宅資源準備到位。

張善政說，市府透過都市開發等方式取得住宅，不僅降低財政負擔，也能照顧有需要的市民。局處首長及副市長都曾赴中央了解行政院審議自治條例進度，目前看來並沒有太大負面因素，市府持樂觀態度。

總預算 桃園 張善政

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