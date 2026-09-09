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黃世杰、何志偉參訪觀音愛心家園：幫助化為更多機會 打造共融心桃園

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰（右）體驗手作包裝，完成一部分工作後和機構成員擊掌。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰（右）體驗手作包裝，完成一部分工作後和機構成員擊掌。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日下午與總統府副秘書長何志偉參訪觀音愛心家園，黃世杰強調支持庇護工場不能只是口號，而要落實在實際行動。

黃世杰、何志偉在觀音愛心家園主任鄭紹可帶領下，共同體驗手作包裝與品嘗烘焙產品，兩人也聯手做公益，用行動肯定愛心家園住民的努力。

黃世杰表示，很開心今天跟何志偉一同來到觀音愛心家園，這是他在繁忙選舉過程中會一直放在心裡的片段，未來他也會與愛心家園共同努力，讓桃園成為一座共融的城市；何志偉希望藉由參訪，讓國人知道庇護工場一年365天都跟住民夥伴們站在一起，替住民培養一技之長，也照顧生活起居，每一個人都努力著，而每一個認真的人，都值得彼此互相鼓勵。

黃世杰說，到觀音愛心家園直接與大家面對面，聽聽大家的聲音，這對政治人物來說，是一個很難得也很珍惜的機會，支持庇護工場不能只是口號，而要實際行動，身心障礙朋友的努力應該要被看見。他也藉參訪機會思考，未來的桃園市政府如何有制度地提供誘因，鼓勵公私部門採購支持機構，讓「幫助」真正變成「機會」。今天看到每一位住民都有機會發揮自己、證明自己，這讓他很有感觸，在繁忙選舉過程中會一直放在心裡，也會是忘不了的片段，未來他會與所有社福機構共同努力，讓桃園成為一座更有溫度的城市。

黃世杰（中）、何志偉（右）參訪觀音愛心家園，黃強調支持庇護工場不能只是口號。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰（中）、何志偉（右）參訪觀音愛心家園，黃強調支持庇護工場不能只是口號。圖／黃世杰競選總部提供

桃園 黃世杰 何志偉

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