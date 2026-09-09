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下樓即商場、出門就是捷運站！桃園首件捷開案簽約 開發價值近30億元

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園機場捷運A10站捷開案示意圖。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園機場捷運A10站捷開案示意圖。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園首件捷運土地開發案今天簽約，市府提供位於機場捷運A10山鼻站周邊1500坪土地，由宏匯公司、群光電能科技和甲山林建設共同組成「宏匯光合聯盟」拿下，將興建地下4層、地上11層的住商大樓，預計1、2樓為商場，3樓以上為住家，未來出大門竟能到捷運站，整體開發價值近30億元。

桃園市政府指出，本案基地規模約1513坪，不僅下樓就商場，出門就是捷運站，還擁有「1站串接捷運綠線、2站到桃園機場、30分鐘直擁藝文特區、40分鐘抵達台北」的交通優勢，為連結林口市區與桃園航空城的樞紐節點，未來也可透過機捷與捷運綠線串聯桃園市區，區位條件相當便利。

未來，A10捷開案地下4層將做為停車場，其中一層為一般民眾轉乘捷運站的停車場，地上11層有2層留做開發商的商場，一般住宅部分市府可分回4成，預計會標售，金額再挹注軌道建設發展經費。

桃園市長張善政表示，A10山鼻站土地開發案是桃園首件捷開案，也是桃園捷開案重要里程碑，該案具備「田園城市、航空門戶、生活轉換節點」等3項關鍵定位，讓捷運站成為地方生活的交通與商業核心。

捷運工程局長劉慶豐表示，在桃園「一環三心21線、八線齊發、交通善」軌道建設願景下，市府努力往前邁進，不僅捷運綠線預計今年底G11藝文特區站至G15b坑口站通車，捷運棕線先期工程也在7月開工，未來將積極持續推動本市各捷運士地開發基地招商，並秉持公開、公平、公正的原則，賡續藉由捷運士地開發案廉政平台提供廉能透明的投資環境，藉此增進民間企業的投資信心，以逐步完善桃園軌道經濟布局，落實捷運TOD都市發展、推動綠色運輸理念。

桃園機場捷運A10站捷開案示意圖。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園機場捷運A10站捷開案示意圖。圖／桃園市捷運工程局提供

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