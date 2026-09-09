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桃園116年度總預算歲出1872億創新高 社福增幅最大

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今主持市政會議，會中通過「116年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，後續將送市議會審議。圖／市府提供
桃園市長張善政今主持市政會議，會中通過「116年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，後續將送市議會審議。圖／市府提供

桃園市政府今通過116年度總預算案，歲出編列1872.77億元、再創新高，較今年增加逾92億元；歲入則編列1803.80億元，歲入歲出差短68.97億元，較今年117億元縮減48.03億元。市府表示，明年將持續加碼教育、育兒及長者照顧，並投入捷運、鐵路地下化、航空城及社宅等重大建設。

桃園市長張善政今主持市政會議，會中通過「116年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，後續將送市議會審議。張善政表示，市府在兼顧重大建設及市民照顧需求下，明年度歲入歲出差短進一步縮減，將持續落實財政紀律及債務管理。

市府指出，明年度歲入以稅課收入1212.28億元最多，占67.21％，其次為補助及協助收入433.57億元；歲出則以教育科學文化支出671.54億元居首，占35.86％，其次為經濟發展383.80億元、社會福利350.58億元，其中社福支出占比增幅最大，教育科學文化支出增加金額最多。

教育方面，市府持續推動「吃好飯、補好鈣、讀好書」，國中小免費營養午餐將增加「大塊肉加量」、「雙主菜」及名店名廚合作，「生生喝鮮乳」擴大至國中，並補助公私立國中小教科書費，合計編列39.25億元；另投入40.99億元興建幼兒園及學校。

育兒政策持續推動生育、育兒及托育補助，並擴大凍卵營養金補助、升級好孕專車，準公共及公設民營托嬰中心家長自付差額縮減至每月1500元，相關經費達131.65億元；孕前基因帶因、新生兒代謝異常疾病篩檢及產後憂鬱心理諮商等另編列2.5億元。

重大建設部分，航空城區段徵收工程編列122.21億元，停車場、道路、人行道及通學廊道31.35億元，再生水計畫30.36億元，污水及雨水下水道25.16億元。社宅目前8處施工、16處規畫設計，明年編列57.37億元；捷運及鐵路地下化工程投入168.38億元。

公共運輸方面，新桃園幹線、桃小巴、市區公車優惠、公共自行車60分鐘免費及TPASS等編列29.76億元；配合捷運綠線北段年底通車，另編列5億元運價補貼。

長者照顧方面，包括社區照顧據點、長照、假牙及健保費補助，以及敬老愛心卡新增農會消費、醫療補助等五大升級服務，連同三節及重陽敬老金共編列166.83億元。市府另規畫2026年至2033年投入約143.15億元興建市立醫院及分院，明年先編列2.09億元籌建及工程經費。

桃園 總預算 社福

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