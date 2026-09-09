客家鹹豬肉配在地柚子 竹縣營養午餐升級從餐桌看得到

新竹縣115學年度「營養午餐五大升級方案」上路，每生每餐增加10元，並提高有機米、有機蔬菜及在地食材供應頻率。縣府115學年度首學期投入4950萬元，116年再增編近1.2億元，全年營養午餐經費約6.8億元。

新竹縣長楊文科今天與教育局長蔡淑貞、農業處長傅琦媺訪視新埔國中，並與學生共進午餐，了解各校菜單規畫、食材運用及供餐品質。

新竹縣推動國中小免費營養午餐今年邁入第25年，因應食材及人力成本上漲，自115學年度起每生每餐午餐費增加10元，國中由63元提高至73元，國小由60元增至70元。

縣府指出，「營養午餐五大升級方案」除「經費力挺」外，「主食升級」將在地有機米由每周2次增為3次；「在地連結」每學年至少10次使用在地特色食材；「食安把關」每月供應1次三章以上驗證生鮮雞蛋；「蔬食強壯」則將在地有機蔬菜由每周3次增為4次。

楊文科表示，縣府希望透過提高午餐經費，串聯農民生產、農會清洗分裝、團膳及學校烹調，建立完整食材供應體系，讓孩子吃得安心、健康，同時支持在地農業。

新埔國中今天午餐供應薏仁飯、客家鹹豬肉、鮮炒冬瓜、有機小松菜、涼薯排骨湯、柚子及杏仁小魚，其中使用在地有機白米、有機蔬菜及柚子。學生劉同學稱讚客家鹹豬肉「鹹香又下飯」，也認為中秋節前每人一顆柚子相當應景。

新埔國中校長張家芸表示，學校營養午餐連續兩年獲國教署「午星獎」，今年再以「日式經典與堅果油脂補充」主題獲「行動完食獎」，希望兼顧營養、學生喜好及減少剩食。

蔡淑貞表示，午餐升級不只是增加經費，也要結合營養師專業，從菜單、食材到食農教育全面推動，未來將持續訪視各校執行情形，精進午餐品質。

新埔國中今天午餐供應薏仁飯、客家鹹豬肉、鮮炒冬瓜、有機小松菜、涼薯排骨湯、柚子及杏仁小魚，其中使用在地有機白米、有機蔬菜及柚子。圖／新竹縣政府提供

新埔國中今天午餐供應薏仁飯、客家鹹豬肉、鮮炒冬瓜、有機小松菜、涼薯排骨湯、柚子及杏仁小魚，其中使用在地有機白米、有機蔬菜及柚子。圖／新竹縣政府提供