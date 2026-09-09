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防非洲豬瘟！明年起禁用廚餘養豬 桃園開發豆渣做飼料

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員李柏坊指大溪豆渣日產量約600噸，年處理成本約5億元，市府應積極推動豆渣養豬協助豬農轉型。圖／桃園市議員李柏坊提供
桃園市議員李柏坊指大溪豆渣日產量約600噸，年處理成本約5億元，市府應積極推動豆渣養豬協助豬農轉型。圖／桃園市議員李柏坊提供

政府防非洲豬瘟，明年起禁用廚餘養豬，但開放使用豆渣。桃園市議員李柏坊指大溪豆渣日產量約600噸，年處理成本約5億元，市府應積極推動豆渣養豬協助豬農轉型；桃園市農業局表示，已跟養豬協會合作試驗計劃，成效最快年底出爐。

桃園市豬隻飼養總數約11萬頭，黑豬佔8成，數量為北台灣之冠。過去黑豬多以廚餘餵飼，風味相較吃飼料的白豬更受消費者喜愛，但明年禁用廚餘政策上路，民眾擔心豬肉走味。

李柏坊指出，大溪豆製品遠近馳名，年產值逾百億元，但每年豆渣處理成本高達5億元，建議市府要推動開發豆渣乾燥、發酵及再利用技術，做成飼料、寵物用品或其他高附加價值產品，落實循環經濟及環保永續。豆渣添加益生菌發酵養豬，不但提升生長速度15%，餵飼成本下降15%，應加以推廣。

農業局表示，為保留桃園黑豬產業及輔導桃園黑豬飼養戶轉型，市府與養豬協會合作，今年5月在楊梅區一家黑豬飼養場辦理「桃園黑豬餵飼豆渣飼養示範計畫」，8月已爭取到中央補助，試驗仍在進行中，預計最快今年底有結果。若試驗成功，將供其他養豬場參考應用。

桃園 廚餘 非洲豬瘟

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