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桃園好宅APP卡卡 市府允最快速度排除

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府開發「桃園好宅APP」管理社宅住戶需求，民眾反映卡卡，都發局長江南志（左）允以最快速度解決。圖／翻攝自桃園市議會網站
桃園市政府開發「桃園好宅APP」管理社宅住戶需求，民眾反映卡卡，都發局長江南志（左）允以最快速度解決。圖／翻攝自桃園市議會網站

桃園社宅持續興建成長，市府為統一管理開發「桃園好宅APP」，彙整各地社宅住戶報修及反映，但有住戶抱怨不方便，系統卡頓嚴重，舊資料也未帶入新系統，未來恐生爭議，民代促改善；都發局表示，將盡快排除狀況。

民進黨桃園市議員彭俊豪質疑桃園好宅APP上路前沒測試，社宅住戶變成免費測試員。他指出，中壢一號社宅住戶向他反映使用不習慣，狀況不斷，不僅掛號包裹無法登記，報修無法送出，還有許多消息資訊錯誤，最後都要人工處理解決。此外，舊系統的報修資料在新系統上看不到，未來退租比對報修紀錄恐生爭議。

都發局說明，舊系統是配合2019年建置，功能如同一般公寓大廈社區使用的管理系統，若僅服務單一社區，但桃園社宅已擴增至14處、4374戶，已無法滿足整體管理需求。新系統今年9月1日上線，先前已有新舊2種同步使用。新系統將原有人工紙本公設預約作業改為線上預約，並以QR碼領取相關設備，減少紙本作業及人工處理流程。

都發局長江南志表示，APP上路初期確實有些狀況，多數已經排除，中壢一號社宅因為住戶比較多，需要寫時間，會用最快的速度排除。

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