130坪苗栗市萬善祠、范苟祠縣有建地擬標售 里長：神明要先妥善安置

苗栗市萬善祠、范苟祠上個月完成骨骸（灰）遷移，縣府擬標售約130坪縣有建地，將協調苗栗市公所及管理人等相關人士，拆遷合併活化及美化市容，當地高苗里長王士章表示地方認為先安置目前奉祀的萬善爺及范苟伯公，後續再標售。

萬善祠、范苟祠在苗栗市南苗信義街相鄰，分別創建於1861年，1891年，縣有建地430.75平方公尺，兩祠未立案發記，地上物所有權人難以考據，萬善祠管理委員會停止運作多年，但仍有管理人，縣府配合南苗舊市區更新地區都市更新計畫，上月初完成收納3000副骨骸（灰）遷移晉塔，解決最大問題，後續擬辦理土地標售。

縣府指出，萬善祠、范苟祠因城市發展，目前地處市區，而且是建地，光是土地公告現值每平方公尺2萬6100元，有必要進一步活化、美化，擬標售土地，且建物拆除及新建合併，提高標售意願，並縮短時程，下周將邀集公所、管理人等相關人士協調，希望取得共識。

王士章表示，萬善祠、范苟祠收納的骨骸（灰）雖已完成遷移，但目前仍有奉祀萬善爺及范苟伯公神明，關係地方信仰，一定要妥為安置，此外，還有建物去留問題，如果都可以解決，地方樂觀土地標售利用。

據了解，縣府總經費2500萬元，遷移萬善祠、范苟祠3000副有主、無主骨灰骸，安置到苗栗市生命紀念園區，每罐骨灰骸都有編號、有紀錄，搬遷過程拍片，相關資料可以查考及追溯，並立地藏王菩薩紀念碑、「善」字碑，記述兩祠歷史沿革、遷移緣由、執行過程，表達慎終追遠，及善念長存意義。