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桃市活動中心拚智慧化 張善政：智慧門禁明年達145處

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民活動中心加速智慧化管理，市長張善政今在市政會議表示，目前全市已有60處建置智慧門禁，今年預計再增加30處、明年再增55處。記者朱冠諭／攝影
桃園市民活動中心加速智慧化管理，市長張善政今在市政會議表示，目前全市已有60處建置智慧門禁，今年預計再增加30處、明年再增55處。記者朱冠諭／攝影

桃園市民活動中心加速智慧化管理，市長張善政今在市政會議表示，目前全市已有60處建置智慧門禁，今年預計再增加30處、明年再增55處，屆時將達145處，減少管理人員為開關門往返場館的人力負擔；另全市具備上線條件的373處場館，已全數完成場租系統布建及線上租借，除推動智慧管理，近4年也持續新建及修繕活動中心，因應人口成長帶來的需求。

張善政表示，過去活動中心場地使用多仰賴人工登記，管理相當耗費人力，因此市府近年積極推動數位化。目前全市具備上線條件的373處活動中心，均已完成場租系統布建並提供線上租借，數量為全國第一。

智慧門禁部分，目前已有60處完成建置，今年還將增加30處，明年預計再增加55處，屆時將達145處，透過智慧門禁，管理人員不用為了開門、關門特別跑到現場，可採遠端方式控制，對減輕活動中心管理人力負擔有很大幫助。

張善政提到，桃園過去4年人口增加8萬人，是六都人口成長最多的城市，隨人口增加，今年3月行政區里調整後，全市里數從原本510里增加19里至529里，各地對活動中心等公共服務空間的需求也持續提高。

里長碰到他時，最常反映的需求之一就是希望增設市民活動中心。過去4年市府已完成37處，使全市活動中心達399處，增加幅度將近1成；另有24處正在興建、29處已核定規畫，已完工、興建中及核定規畫合計90處。待興建及規畫中的場館陸續完成後，全市市民活動中心將達452處，以529里計算，普及率將超過85%，也顯示市府在活動中心建設上的投入並不亞於其他市政建設。

張善政表示，除新建場館，既有活動中心也同步改善。近4年民政局、社會局針對老舊場館投入超過5億1655萬元修繕，包括防水防漏、冷氣、老舊電梯汰換及耐震補強等，隨桃園人口及里數增加，市府將持續推動活動中心新建、修繕及智慧化管理，提升市民使用便利性。

張善政 桃園 人力

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