快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣府結合苗栗醫院推偏鄉巡迴門診 造橋錦水村醫療服務站正式揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
造橋鄉錦水村巡迴醫療服務站今揭牌啟用，讓苗栗醫院的醫療量能落實到偏鄉、照顧鄉親。圖／苗栗縣政府提供
造橋鄉錦水村巡迴醫療服務站今揭牌啟用，讓苗栗醫院的醫療量能落實到偏鄉、照顧鄉親。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府結合衛福部苗栗醫院醫療資源，於造橋鄉錦水社區活動中心設立巡迴醫療站，今（9日）舉辦揭牌啟用儀式，現場由縣長鍾東錦、苗栗醫院院長徐國芳及地方人士共同見證，並鼓勵長輩們善用醫療資源，達到就近就醫、社區照護目標。

苗縣府指出，造橋鄉為全民健康保險醫療資源缺乏地區，目前鄉內僅有3家西醫診所，無中醫及牙醫診所，錦水村部分長輩受到交通距離、行動不便等因素影響，要到外地就醫並不容易，因此縣府積極爭取中央資源，將醫療帶進偏鄉、走進社區。

今天上午，縣長鍾東錦、苗栗醫院長徐國芳、造橋鄉長徐連斌以及地方民意代表等人，共同為造橋鄉錦水村巡迴醫療服務站揭牌，巡迴門診訂於每周三上午9時至12時，提供內科、外科及眼科以及健康評估、慢性病照護等服務。

鍾東錦表示，錦水村的巡迴醫療站成立以後，讓造橋鄉親就醫不用舟車勞頓，對偏鄉長輩是一大福利，也不用勞煩小孩請假接送別的鄉鎮看醫生，不但為長輩更為年輕人減輕負擔，長輩們身體不舒服就多善用站點資源，聽從醫生建議跟說明讓自己的身體能夠維持健康。

另外，鍾縣長也向造橋鄉親宣告一項好消息，造橋衛生所將改建為醫療社政大樓，目前該案的設計圖已畫好，很快就會進行招標，將來會有衛生所、托嬰中心、關懷據點等，提供長輩及幼兒的照顧服務。

徐國芳院長說明，錦水村巡迴醫療站正式成立後，每周三上午安排老年人較常面臨的科別醫師駐診外，也將安排藥師、護理師宣導用藥常識、最新政策，並幫助民眾定期監測、管理健康狀況，若需要進一步的檢查，苗栗醫院也能很快地接手進行後續的住院、檢查、治療，甚至手術，將苗栗醫院的醫療量能落實到偏鄉、照顧鄉親。

錦水村巡迴醫療服務站的巡迴門診，將於每周三上午9時至12時，提供內科、外科及眼科以及健康評估、慢性病照護等服務。圖／苗栗縣政府提供
錦水村巡迴醫療服務站的巡迴門診，將於每周三上午9時至12時，提供內科、外科及眼科以及健康評估、慢性病照護等服務。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 偏鄉 醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南首輛智慧醫療車啟用 心電圖、X光、超音波開進偏鄉打造行動醫療站

彰化大規模推免費血糖貼片 價值逾2千元、還有2000名額

桃園敬老卡醫療折抵明年上路 首波僅百家院所可用 衛生局：持續招募

影／苗栗115學年起實施中小學生免費學校午餐 鍾東錦：費用與台中相當

相關新聞

苑裡年度「鬼門關夜市」明天登場 為公路及周邊多條道路實施封街

民間俗稱鬼月的農曆七月即將結束，苗栗縣苑裡鎮爆紅的年度應景「鬼門關夜市」，當天都吸引不少來自各地遊客前來打卡、品嘗美食，苑裡鎮公所公告今年普大夜市將於9月10日登場，明日中午12點起至深夜結束，火車站前為公路及周邊多條道路將實施封街交通管制。

桃園雙語玩很大！太空、AI進教室 外師笑喊學生是Monday Blue特效藥

當英文課不用背著枯燥單字，而是跟著天文科學家一起觀察星空；甚至在美術、體育或生活課上，孩子們和外籍老師一邊動手做手工藝、一邊用英語自然地聊著天、解決各樣的難處，這種充滿活力、生動的教學模式，正在桃園的小學校園裡蓬勃上演。

苗縣府結合苗栗醫院推偏鄉巡迴門診 造橋錦水村醫療服務站正式揭牌

苗栗縣政府結合衛福部苗栗醫院醫療資源，於造橋鄉錦水社區活動中心設立巡迴醫療站，今（9日）舉辦揭牌啟用儀式，現場由縣長鍾東錦、苗栗醫院院長徐國芳及地方人士共同見證，並鼓勵長輩們善用醫療資源，達到就近就醫、社區照護目標。

東區青少年館、校園藝文、多元特色活動 竹市民眾黨開共同政見記者會

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人共7人今舉行「藝文遍竹市 民眾黨十大承諾」共同政見記者會，提出十大藝文承諾，包括爭取建置東區青少年館、加速六燃文化園區修復與活化、爭取兒童藝術節與風城藝術節每年固定於關埔辦理專場活動、增加校園藝文教育預算及推動南區社造文化活動、爭取辦理西區特色活動，打造新竹市嶄新亮點、增加藝文團體補助，鼓勵影視拍攝與藝文展演、擴大香山濕地藝術季規模、提升香山濕地海洋保育教育中心展覽與活動量能，及要求圖書館總館及各大分館常態設立原住民族專書專區。

苗栗苑裡關鬼門夜市明天登場 環保局推打卡抽住宿券等好康活動

苗栗縣苑裡鎮著名的「關鬼門」夜市明天即將登場，苗栗縣環境保護局將在苑裡分駐所旁設置宣導攤位，推出「闖關送宣導品」、「自備環保杯享5元優惠」及「拍照打卡抽住宿券」3項活動，呼籲民眾逛關鬼門夜市、品嘗美食之餘能自備環保杯、環保袋或可重複使用的容器，一起用簡單行動減少一次性用品。

桃園復興區推廣咖啡產業有成 白吉沙咖啡莊園獲登國際舞台機會

桃園市復興區2020年開始有規模種植咖啡，同時辦理培訓、競賽、體驗交流，農民日前組隊參加第一屆最佳台灣咖啡公開賽，白吉沙咖啡莊園以 89.15分獲獎，進一步取得國際咖啡交流，與登上國際舞台的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。