苗縣府結合苗栗醫院推偏鄉巡迴門診 造橋錦水村醫療服務站正式揭牌

苗栗縣政府結合衛福部苗栗醫院醫療資源，於造橋鄉錦水社區活動中心設立巡迴醫療站，今（9日）舉辦揭牌啟用儀式，現場由縣長鍾東錦、苗栗醫院院長徐國芳及地方人士共同見證，並鼓勵長輩們善用醫療資源，達到就近就醫、社區照護目標。

苗縣府指出，造橋鄉為全民健康保險醫療資源缺乏地區，目前鄉內僅有3家西醫診所，無中醫及牙醫診所，錦水村部分長輩受到交通距離、行動不便等因素影響，要到外地就醫並不容易，因此縣府積極爭取中央資源，將醫療帶進偏鄉、走進社區。

今天上午，縣長鍾東錦、苗栗醫院長徐國芳、造橋鄉長徐連斌以及地方民意代表等人，共同為造橋鄉錦水村巡迴醫療服務站揭牌，巡迴門診訂於每周三上午9時至12時，提供內科、外科及眼科以及健康評估、慢性病照護等服務。

鍾東錦表示，錦水村的巡迴醫療站成立以後，讓造橋鄉親就醫不用舟車勞頓，對偏鄉長輩是一大福利，也不用勞煩小孩請假接送別的鄉鎮看醫生，不但為長輩更為年輕人減輕負擔，長輩們身體不舒服就多善用站點資源，聽從醫生建議跟說明讓自己的身體能夠維持健康。

另外，鍾縣長也向造橋鄉親宣告一項好消息，造橋衛生所將改建為醫療社政大樓，目前該案的設計圖已畫好，很快就會進行招標，將來會有衛生所、托嬰中心、關懷據點等，提供長輩及幼兒的照顧服務。

徐國芳院長說明，錦水村巡迴醫療站正式成立後，每周三上午安排老年人較常面臨的科別醫師駐診外，也將安排藥師、護理師宣導用藥常識、最新政策，並幫助民眾定期監測、管理健康狀況，若需要進一步的檢查，苗栗醫院也能很快地接手進行後續的住院、檢查、治療，甚至手術，將苗栗醫院的醫療量能落實到偏鄉、照顧鄉親。