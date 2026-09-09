東區青少年館、校園藝文、多元特色活動 竹市民眾黨開共同政見記者會

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人共7人今舉行「藝文遍竹市 民眾黨十大承諾」共同政見記者會，提出十大藝文承諾，包括爭取建置東區青少年館、加速六燃文化園區修復與活化、爭取兒童藝術節與風城藝術節每年固定於關埔辦理專場活動、增加校園藝文教育預算及推動南區社造文化活動、爭取辦理西區特色活動，打造新竹市嶄新亮點、增加藝文團體補助，鼓勵影視拍攝與藝文展演、擴大香山濕地藝術季規模、提升香山濕地海洋保育教育中心展覽與活動量能，及要求圖書館總館及各大分館常態設立原住民族專書專區。

七人表示，十大承諾從校園藝文、文化場域、社區營造、藝文團體扶植，到東區、西區、南區、香山及原住民族文化發展，希望讓文化政策不再只集中於單一場館或單一活動，未來也將持續與市府合作，讓藝文真正走進新竹市的社區、校園與城市生活。

東區市議員李國璋表示，將爭取於東區建置「青少年館」，提供青年交流、創業培力、藝文展演及多元活動空間，同時督促並協助市府加速位於東區的日本海軍第六燃料廠新竹支廠（六燃）修復與活化，盡速推動六燃文化園區相關建設，讓歷史文化場域不只是保存，更能成為新竹市青年與藝文創作者交流、展演及發揮創意的重要基地。

東區市議員宋品瑩指出，她將爭取兒童藝術節、風城藝術節每年固定在關埔地區辦理專場活動，讓快速發展的關埔地區除了住宅與商業機能，也能擁有穩定且具有城市品牌特色的藝文活動，讓孩子不用離開生活圈，就有更多接觸文化與藝術的機會。

南區市議員參選人李玫表示，未來將爭取增加校園藝文教育預算及活動補助，讓表演、音樂、美術等多元藝術資源更普遍走進校園，增加孩子接觸藝術的機會，同時培育在地藝文人才。她也主張推動社區營造與地方特色藝文活動，串聯南區的人文歷史、社區特色及在地創作者。

針對西區藝文發展，西區市議員參選人施淑婷表示，市府應針對西區地方特色規畫專屬活動，當選後將爭取辦理具有西區特色的藝文及文化活動，逐步打造西區新的城市亮點，讓文化資源真正遍及新竹市各個角落。

北區市議員參選人蔡文盛表示，市府目前雖針對新竹市藝文團體，以及來新竹市拍攝、表演的團隊編列相關補助預算，但仍有進一步提升的空間。未來將爭取增加藝文團體補助，並鼓勵影視劇組及藝文團隊來到新竹市拍攝、創作與演出，透過補助及行政協助降低創作團隊進入新竹市的門檻，讓新竹成為更多創作者願意停留、創作及展演的城市。

香山區議員參選人葉國文則提出擴大香山濕地藝術季規模，並爭取提升香山濕地海洋保育教育中心展覽與活動的補助及辦理量能。

山地原住民市議員參選人趙若芸長期關注原住民族文化保存與推廣。她表示，當選後將要求圖書館總館及各大分館常態性設立原住民族專書專區，讓原住民族文化不只是特定節慶或活動期間才被看見，而能透過圖書館公共閱讀空間，成為市民日常接觸與認識多元文化的重要管道，也讓原住民族朋友能在圖書館醒目且便利的位置，找到屬於自己族群文化、歷史與語言的相關書籍。

民眾黨新竹市議員及議員候選人共同強調，此次共同提出的十大藝文承諾，不只是一次性的活動或單點式補助，而是希望逐步建立涵蓋「青年、兒童、校園、社區、文化場域、創作者、地方特色、自然生態及原住民族文化」的完整藝文政策。