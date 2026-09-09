苗栗苑裡關鬼門夜市明天登場 環保局推打卡抽住宿券等好康活動

苗栗縣苑裡鎮著名的「關鬼門」夜市明天即將登場，苗栗縣環境保護局將在苑裡分駐所旁設置宣導攤位，推出「闖關送宣導品」、「自備環保杯享5元優惠」及「拍照打卡抽住宿券」3項活動，呼籲民眾逛關鬼門夜市、品嘗美食之餘能自備環保杯、環保袋或可重複使用的容器，一起用簡單行動減少一次性用品。

環保局表示，活動當天民眾至環保局宣導攤位參加「減塑新生活」及「旅宿用品減量」互動問答，完成闖關即可獲得宣導品；自備環保杯至活動配合攤商購買飲品，並掃描QR Code完成登錄，還可現折5元，數量有限，送完為止。

除活動當日現場優惠外，民眾也可將減塑行動延續到日常生活，只要在9月29日前，拍下自備環保杯、環保袋、重複使用容器，或住宿時減少索取一次性用品等行動照片，上傳至「苗準環保 ㄈㄞˋㄊㄨㄥˇㄈㄞˋㄊ一ㄝˇ」Fb粉絲專頁指定貼文，即可參加住宿券抽獎，將抽出2位幸運者。

環保局長沈鳳臺表示，落實源頭減量其實可以很簡單，只要逛夜市時多帶一個環保杯、購物時自備環保袋，或住宿時不主動索取一次性用品，就能減少不必要的資源消耗及廢棄物產生；期盼民眾在感受關鬼門夜市熱鬧氣氛的同時，也一起實踐「自備、重複使用、減量」的綠色生活，讓環保成為每一次消費與旅行中的自然選擇。

關鬼門夜市（鬼門關夜市）活動近年來人潮愈來愈多，可說是苑裡鎮限定版的鬼月盛會，人潮逐年增加，各式各樣攤位齊聚市區多條道路，還有不少沿路住戶、店家直接在家門口設攤，熱鬧萬分，成為苑裡鎮農曆七月底最具特色的大活動。

苗栗縣苑裡鎮著名的「關鬼門」夜市明天9月10日即將登場，苗栗縣環境保護局將設攤宣導，推出闖關送宣導品、自備環保杯享5元優惠、拍照打卡抽住宿券等活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苑裡鎮著名的「關鬼門」夜市明天9月10日即將登場，火車站前的街頭已掛起迷人的燈籠亮化裝飾。記者胡蓬生／攝影