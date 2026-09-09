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桃園復興區推廣咖啡產業有成 白吉沙咖啡莊園獲登國際舞台機會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳耑妤（右2）參加第一屆最佳台灣咖啡公開賽表現優異，復興區長蘇佐璽（左2）肯定她為原鄉咖啡產業的付出和努力。圖／蘇佐璽提供
陳耑妤（右2）參加第一屆最佳台灣咖啡公開賽表現優異，復興區長蘇佐璽（左2）肯定她為原鄉咖啡產業的付出和努力。圖／蘇佐璽提供

桃園市復興區2020年開始有規模種植咖啡，同時辦理培訓、競賽、體驗交流，農民日前組隊參加第一屆最佳台灣咖啡公開賽，白吉沙咖啡莊園以 89.15分獲獎，進一步取得國際咖啡交流，與登上國際舞台的機會。

農業局、復興區公所表示，復興區白吉莎咖啡莊園這次與沐嵐咖啡莊園（在新竹關西鎮）合作，兩莊園都位於羅馬公路咖啡廊道，首次參加公開賽就贏得優異成績，意味北台灣低海拔咖啡產區正式跨出台灣、走向國際市場的重要一步；復興區長蘇佐璽指出，「沐嵐咖啡」負責人陳耑妤與夥伴林士傑等人合作，以低海拔產區的咖啡豆震撼評審，89.15很高分而且闖入前20名國際競標名單，證明海拔從不是品質的終極限制，對土地的理解、種植細節的把關，以及後製技術的精進，才是決定風味高度的關鍵。

陳耑妤透過咖啡串聯復興、關西，催生「北台灣羅馬咖啡廊道」，帶動兩縣市不同莊園之間的跨域合作，讓在地農友從競爭走向彼此成就，攜手開創嶄新的咖啡版圖。

蘇佐璽表示，陳耑妤2020年底種下第一棵咖啡樹，由此踏上翻轉在地農業與原鄉文化的驚奇旅程，投入5年多來，始終懷抱著只有建立專業，才能走得更遠的信念。面對初期不被看見、懷疑，她不曾停下學習與考證照的腳步，而是將所有時間與資源轉化為成長的養分。陳耑妤的堅持先前讓她獲得第8屆「百大青農」殊榮，如今更成功打破「低海拔種不出頂級咖啡」的刻板印象，將北台灣咖啡一舉推向全國與國際舞台。

蘇佐璽稱讚陳耑妤也是產業升級與文化傳承的推手，她創立「羅馬廊道職人學苑」與區公所等單位合作，舉辦「國際咖啡技術回流 × 復興區咖啡品質升級交流」分享會。去年10月賢伉儷以自己的人際關係，請來尼加拉瓜米耶瑞詡家族（世界著名精品咖啡家族）第五代主人Erwin，到白吉沙咖非莊園的「羅馬職人學苑」開講座，現場聚集包括復興區和其他縣市咖啡農、生豆商與愛好者。Erwin家族在尼加拉瓜擁有六座莊園，並於洪都拉斯經營三座咖啡莊園，堪稱中美洲咖啡界的翹楚，豐富的咖啡田間管理，與專業的後製技術、經驗分享，讓現場來賓收穫滿滿。

蘇佐璽感謝陳耑妤的協助，表示區公所近期會再辦理這樣的國際咖啡交流分享會，一樣請Erwin來分享經驗與專業的知識，屆時也會邀請各縣市的咖啡好手來互相學習，並對復興區咖啡農友與愛好者開放報名。

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