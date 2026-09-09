苑裡年度「鬼門關夜市」明天登場 為公路及周邊多條道路實施封街

民間俗稱鬼月的農曆七月即將結束，苗栗縣苑裡鎮爆紅的年度應景「鬼門關夜市」，當天都吸引不少來自各地遊客前來打卡、品嘗美食，苑裡鎮公所公告今年普大夜市將於9月10日登場，明日中午12點起至深夜結束，火車站前為公路及周邊多條道路將實施封街交通管制。

另外，考量往年「鬼門關夜市」皆吸引龐大人潮，公所也貼心協調台鐵，針對15班次加掛車廂疏運，呼籲民眾多利用大眾運輸往返。

苑裡鎮公所公告，因應活動盛況，10日中午12點至夜市結束清場止（路權核准至隔日凌晨3點），活動範圍將實施封街管制，管制路段包括：天下路段（為公路口至世界路口）、成功路段（中山路口至世界路口）、為公路段（天下路口至世界路口）及信義路段（和平路口至建國路口）。

交通疏運方面，鎮公所已函請台鐵於活動當天針對2528、2531、2532、2533、2539、2540、2542、2544、2547、2548、2551、2554、2557、2558、2561等15班次加掛車廂；至於開車民眾建議可將車輛停放於大興路、忠信路、慈和街或鎮內各收費停車場。