快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

苑裡年度「鬼門關夜市」明天登場 為公路及周邊多條道路實施封街

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
即將登場的苑裡「鬼門關夜市」，明（10）日中午12點至夜市結束清場止，火車站前為公路及周邊多條道路將實施封街交通管制。圖／苑裡鎮公所提供
即將登場的苑裡「鬼門關夜市」，明（10）日中午12點至夜市結束清場止，火車站前為公路及周邊多條道路將實施封街交通管制。圖／苑裡鎮公所提供

民間俗稱鬼月的農曆七月即將結束，苗栗縣苑裡鎮爆紅的年度應景「鬼門關夜市」，當天都吸引不少來自各地遊客前來打卡、品嘗美食，苑裡鎮公所公告今年普大夜市將於9月10日登場，明日中午12點起至深夜結束，火車站前為公路及周邊多條道路將實施封街交通管制。

另外，考量往年「鬼門關夜市」皆吸引龐大人潮，公所也貼心協調台鐵，針對15班次加掛車廂疏運，呼籲民眾多利用大眾運輸往返。

苑裡鎮公所公告，因應活動盛況，10日中午12點至夜市結束清場止（路權核准至隔日凌晨3點），活動範圍將實施封街管制，管制路段包括：天下路段（為公路口至世界路口）、成功路段（中山路口至世界路口）、為公路段（天下路口至世界路口）及信義路段（和平路口至建國路口）。

交通疏運方面，鎮公所已函請台鐵於活動當天針對2528、2531、2532、2533、2539、2540、2542、2544、2547、2548、2551、2554、2557、2558、2561等15班次加掛車廂；至於開車民眾建議可將車輛停放於大興路、忠信路、慈和街或鎮內各收費停車場。

鬼門關 夜市 鬼月

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鬼門關提早了！命理師提醒今年「鬼月少1天」 更曝8大禁忌

9月10日鬼門關10禁忌曝光！不准說再見、娃娃收起來「觸犯很可怕」

周四「鬼門關」逢地藏菩薩聖誕！真正要送走的是這三樣東西

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

相關新聞

苑裡年度「鬼門關夜市」明天登場 為公路及周邊多條道路實施封街

民間俗稱鬼月的農曆七月即將結束，苗栗縣苑裡鎮爆紅的年度應景「鬼門關夜市」，當天都吸引不少來自各地遊客前來打卡、品嘗美食，苑裡鎮公所公告今年普大夜市將於9月10日登場，明日中午12點起至深夜結束，火車站前為公路及周邊多條道路將實施封街交通管制。

桃園雙語玩很大！太空、AI進教室 外師笑喊學生是Monday Blue特效藥

當英文課不用背著枯燥單字，而是跟著天文科學家一起觀察星空；甚至在美術、體育或生活課上，孩子們和外籍老師一邊動手做手工藝、一邊用英語自然地聊著天、解決各樣的難處，這種充滿活力、生動的教學模式，正在桃園的小學校園裡蓬勃上演。

苗縣府結合苗栗醫院推偏鄉巡迴門診 造橋錦水村醫療服務站正式揭牌

苗栗縣政府結合衛福部苗栗醫院醫療資源，於造橋鄉錦水社區活動中心設立巡迴醫療站，今（9日）舉辦揭牌啟用儀式，現場由縣長鍾東錦、苗栗醫院院長徐國芳及地方人士共同見證，並鼓勵長輩們善用醫療資源，達到就近就醫、社區照護目標。

東區青少年館、校園藝文、多元特色活動 竹市民眾黨開共同政見記者會

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人共7人今舉行「藝文遍竹市 民眾黨十大承諾」共同政見記者會，提出十大藝文承諾，包括爭取建置東區青少年館、加速六燃文化園區修復與活化、爭取兒童藝術節與風城藝術節每年固定於關埔辦理專場活動、增加校園藝文教育預算及推動南區社造文化活動、爭取辦理西區特色活動，打造新竹市嶄新亮點、增加藝文團體補助，鼓勵影視拍攝與藝文展演、擴大香山濕地藝術季規模、提升香山濕地海洋保育教育中心展覽與活動量能，及要求圖書館總館及各大分館常態設立原住民族專書專區。

苗栗苑裡關鬼門夜市明天登場 環保局推打卡抽住宿券等好康活動

苗栗縣苑裡鎮著名的「關鬼門」夜市明天即將登場，苗栗縣環境保護局將在苑裡分駐所旁設置宣導攤位，推出「闖關送宣導品」、「自備環保杯享5元優惠」及「拍照打卡抽住宿券」3項活動，呼籲民眾逛關鬼門夜市、品嘗美食之餘能自備環保杯、環保袋或可重複使用的容器，一起用簡單行動減少一次性用品。

桃園復興區推廣咖啡產業有成 白吉沙咖啡莊園獲登國際舞台機會

桃園市復興區2020年開始有規模種植咖啡，同時辦理培訓、競賽、體驗交流，農民日前組隊參加第一屆最佳台灣咖啡公開賽，白吉沙咖啡莊園以 89.15分獲獎，進一步取得國際咖啡交流，與登上國際舞台的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。